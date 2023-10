Lo que se define hoy

Ya no es noticia la posible paliza que enfrenta el Pacto Histórico en las elecciones de hoy, aunque sus seguidores nieguen que será una especie de plebiscito en contra del gobierno Petro. Pero sí es noticia que muy probablemente después del domingo arranque muy prematuramente la carrera presidencial.

Normalmente esas campañas se anticipan. ¡Pero nunca tanto! Es que para muchos, está en juego la supervivencia del país. Y por ello la campaña presidencial que arrancará este domingo después de las regionales será más agitada, más sucia que nunca y ojalá, sin sangre.

Soy de los que creen que aunque Petro no se quedará en el Palacio de Nariño después del 2026, cuando vence su período, sí tendrá diseñados todos los planes para que el petrismo siga gobernando por no menos de unos doce años más, aunque en el resto del país piensen que hay que parar a Petro.

Su problema es que, hoy por hoy, no se vislumbra quién podría sucederlo. Figuras como Daniel Quintero o María José Pizarro tienen el problema de que, siendo alternativos, son muy petristas. Ella, muy querida; y él, muy turbio. Gustavo Bolívar podría salir liquidado de estas elecciones, pero se sentirá con razón menos derrotado que el Pacto Histórico y él siempre se las arregla para estar en el juego. O puede ser que surjan en el petrismo figuras de segunda línea, como el representante David Racero, hombre inteligente a quien le serviría que el Gobierno lo perfile. Pero en conclusión, el petrismo no tiene figuras que tranquilicen y no asusten a los colombianos. Cómo será que quien mejor cumple esos requisitos es Clara López, que de antipetrista histórica pasó a petrista furibunda. Muchos le recalcan su edad, 73 años; nada, si pensamos que son 7 menos que los de Biden y 4 menos que los de Trump.

Pero ese perfil no es probablemente el que estén buscando los colombianos porque no encarna el descontento anti-petrista ni la desilusión y resentimiento colectivos que lleva a no creer ni en la democracia ni en el socialismo.

Buscando en otras canteras, menciono unos pocos ejemplos que tampoco chulean todas las casillas del momento político. Claudia López, por ejemplo, cumple con dos requisitos: es alternativa y antipetrista, pero primero tendrá que borrar su desgaste como alcaldesa, lo que en este país de memoria corta será rápido, como pasó con Andrés Pastrana y el propio Petro, elegidos presidentes luego de sus cuestionables alcaldías.

Está el eterno Germán Vargas Lleras, sobre quien nadie pone en duda su extraordinario conocimiento del Estado. Es probable que si no surgen con fuerza nuevos candidatos, pueda haber un mano a mano entre Vargas y María Fernanda Cabal, que seguro estará en la contienda. El problema de Germán es que sus votos están entre los mayores de 50, pero tiene muy pocos entre los jóvenes. Su anterior derrota, más que a un coscorrón, es adjudicable a una estigmatización de politiquero y corrupto. Bastante injusta, porque politiquero puede ser, pero corrupto no. Por lo pronto, su liderazgo lo saca del pelotón de ser un precandidato más y lo coloca a nivel de vaca sagrada, parecido al que tuvo Álvaro Gómez, quien recibía trato de presidente sin serlo. Pero Vargas también tiene el problema de que viene del establecimiento, cuando es tendencia casi mundial barrer con él.

Hay otros excelentes precandidatos que podrían repetir aspiración, como los exministros Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Echeverry, pero ninguno de los dos es una ‘wild card’, como llaman en EE. UU. O sea, tienen la desventaja de haber existido antes y de encarnar el establecimiento. Sergio Fajardo es otra magnífica carta, pero hoy con una desventaja: ya no es una novedad.

Aunque los liderazgos no se cocinan de un día para otro, el nivel de frustración de la gente puede abrirle paso a un loco como Milei en Argentina o, como aquí mismo, a un Rodolfo Hernández, que aparezca de la noche a la mañana y gane.

Cualquier cosa de las anteriores puede pasar, pero lo único seguro es que la competencia presidencial para el 2026 arranca hoy.

Entretanto… Como me lo preguntan, respondo: Estas son cuatro buenas opciones para votar por el Concejo: Sandra Forero (n.º 1 lista Centro Democrático), experimentada líder gremial, especialista en vivienda y finanzas. O del por tercera vez repitente Manuel Sarmiento (n.º 1 lista Dignidad y Compromiso), si se prefiere una alternativa de izquierda seria. Pero si lo que se busca es juventud, hay dos opciones buenas: Nicolás Gómez (n.º 1 lista Salvación Nacional), que promete restaurar el control político en el Concejo para que este le pida cuentas al próximo alcalde. Y Nicolás de Francisco (n.º 45 en lista Cambio Radical), responsable de habernos hecho el favor de demarcar en rosado y con una equis 40.000 baldosas y andenes en mal estado en la ciudad, para que no nos vayamos de bruces en un tropezón.

MARÍA ISABEL RUEDA

