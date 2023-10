Llegó la hora de escoger

A diferencia de muchos lugares del país, donde están fritos, el abanico de candidatos a alcalde en Bogotá resultó muy bueno y variado. Hay para todos los gustos. Para petristas, antipetristas e inclusive para tibios.

Pero entre ellos, no encuentro grandes diferencias sobre los tres programas que más interesan a los bogotanos. En seguridad, están todos de acuerdo en que se necesita más policía en las calles, mayor número de cámaras de seguridad de tecnologías más avanzadas, mejor justicia. Gustavo Bolívar le añade dar clases de inglés y acceso a carreras técnicas desde el colegio, que, según él, sacará a los jóvenes de la delincuencia, pero, eso sí, una Bogotá sin delincuencia no la ve sino por ahí para el 2038.

Con el corredor verde de la 7.ª, casi ninguno está de acuerdo: según informe de EL TIEMPO, Galán es el único que no lo descalifica tan de frente; pero para Lara “es un crimen”; para Robledo, “un transmilenio con arbolitos”, Molano expresa claramente su desacuerdo, Bolívar desea que no lo dejen contratado, el general Vargas pide suspender la licitación y Oviedo dice que no apoyará ese proyecto. Y sobre el metro, prácticamente todos son cuidadosos en decir que construirán lo que encuentren contratado.

Según las últimas encuestas, todavía ninguno de los candidatos gana en primera vuelta. Pero en todas, Carlos Fernando Galán les saca una importante ventaja a sus rivales.

Que Gustavo Petro sea el Presidente es lo que podría modificar una costumbre: que en primera vuelta se vota por quien se quiere, y en segunda vuelta (que estrenaremos en Bogotá gracias al senador David Luna y al exrepresentante de CR Daniel López) se escoge por quien se tiene que votar, no por quien se quiere, para evitar el resultado que no se desea.

Petro, para quien Bogotá es estratégicamente bien importante, está haciendo intensa política a la luz del día y no sabemos cómo está manejando tras bambalinas los subsidios. En mi caso personal, no quiero que se extienda el régimen petrista a la administración de Bogotá. Por eso a Gustavo Bolívar lo prefiero mil veces más como guionista, incluso como contertulio, que como alcalde de mi ciudad, sobre todo por su ambigüedad ante el vandalismo de las primeras líneas. Por lo tanto, tengo, como millones de bogotanos, el dilema de votar por el mejor candidato para derrotar al petrismo. ¿Cuál?

No me importaría como bogotana que quedara ninguno de los demás. Mi tesis es que Carlos Galán empezó a apartarse del pelotón cuando una de las primeras encuestas lo dio como el candidato más viable para derrotar a Gustavo Bolívar y eso lo mantiene de puntero. Pero, además, se ha preparado la mayor parte de su vida para ejercer este cargo, conoce la ciudad a fondo y aunque su delfinazgo parezca una ventaja, muchas veces ha tenido que luchar duro para demostrar que sus méritos van mucho más allá de ser “un Galán”.

Daniel Oviedo también me gusta. Tiene ese frescor y esa transparencia política que caracterizaban al Mockus original, y es lo que muchos buscan hoy: alguien distinto. En varias encuestas registra un empate técnico con Bolívar, por lo que he oído la teoría de que para evitar que este pase a segunda vuelta, es mejor votar en la primera por Oviedo, para que en segunda sea él quien se enfrente con Galán. Como teoría, no convence. Demasiado arriesgada. La ventaja de Galán no es como para echarse a dormir en el podio del ganador. El respaldo de Petro, además de las denuncias de la MOE de que por lo menos en 100 puntos de Bogotá hay riesgos de fraude, puede producir sorpresas de última hora.

Quisiera ver a Rodrigo Lara con mayores opciones, porque es el más contundente. Pero en sus mejores encuestas no sube del 13 %.

Diego Molano no tiene, mereciéndolo, mayor reconocimiento, porque arrastra un injusto negativo por su papel en el Ministerio de Defensa durante el gobierno Duque.

Con Robledo y su izquierda me sentiría tranquila y con garantías como bogotana. Es bien distinta a la de Petro, con quien nunca se ha entendido.

En el extremo opuesto, el general Jorge Luis Vargas Vargas me parece un hombre superdecente, quizás el que mejor conozca con Molano el problema de la seguridad, pero (puede ser injusto) me dan más confianza soldados y policías en uniforme que en ‘everfits’.

Estamos ante dos posibilidades. La improbable de que Galán gane en primera vuelta de una vez, o que Oviedo sea el único capaz de sacar a Bolívar de la segunda vuelta. Aunque se dice que los debates televisivos no sirven para nada, estaré atenta a ellos para definir mi posición final. Por ahora, por lo menos, y al que pueda interesarle –porque muchos me lo preguntan: ¿“por quién vamos a votar”?– mi respuesta es que, por ahora, solo tengo perfectamente claro por quién no votaré.

MARÍA ISABEL RUEDA

