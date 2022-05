Le apuesto a Fico

Gustavo Petro demostró ser un candidato fuera de serie. Impuso por más de dos años el menú ideológico y programático del país, aunque normalmente sus propuestas dividían, porque están planteadas desde el odio y desde la rabia.

Si eso fue así, ¿por qué otros de sus contrincantes, teniendo madera, no pasaron de hacer chispas? A horas de la primera vuelta del domingo, estamos frente a un candidato victorioso (aun sin tener garantizado su triunfo en primera vuelta), seguido de lejitos por el resto de aspirantes, unos con mayor posibilidad que otros, con la ilusión vigente de pasar con Petro a la segunda, y ahí sí a ver cómo se empareja esto.

¿Pero será muy tarde para aplacar el odio y la rabia?



A quien pueda interesarle, anuncio que ya escogí mi candidato. Confieso que por momentos me sentí atraída por la serenidad académica de Sergio Fajardo, a quien aprendí a admirar desde hace muchos años, luego de que en sustanciosas visitas a Antioquia me revelara los secretos de sus planes educativos en su departamento. Sobre esa gestión, hay muchas opiniones. Unos dicen que le fue muy bien; otros, que fue un embuchado. En el interregno, entre la alcaldía y la gobernación, a Fajardo se le enredaron varios incidentes que no pasaron inadvertidos; como la supuesta “don gobernabilidad”, su posible participación en las malas decisiones de Hidroituango y hasta un contrato público que el funcionario omitió respaldar con un seguro que lo protegiera contra el alza del dólar. Nada de lo anterior se ha probado doloso. Y no fueron factores que influyeran en mi decisión de no votar por Fajardo. Pero yo quería ver, desde el día uno, sus diferencias programáticas y de talante con Petro. Y ambos se cuidaron mucho en hacerlas evidentes, quizás pensando en que, si Petro no gana en primera, estos dos terminarán aliados.



Conclusión: no voto por Fajardo porque no sé si tenga personalidad para contener las ínfulas mesiánicas y autoritaristas con las que Petro concibe el poder desde el odio.



Por unos días apareció el ingeniero Rodolfo Hernández, con su desparpajo y sinceridad. También rabioso, su programa era sencillo y fácil de entender por lo primario: ¡fuera los rateros! Un estadista serio que funja de candidato presidencial hace rato que ya habría pasado por el populismo de los mensajes anticorrupción para concentrarse en explicar los programas de más enjundia que necesita el país. La lucha contra la corrupción no es un fin, es un medio para gobernar. Si se gobierna sin rateros, pues la plata alcanza más y los programas de gobierno no solo rinden, sino que se cumplen. Pero más allá de su guerra contra los rateros, que revuelca los instintos más primarios de indignación de un colombiano, no se puede concretar con Rodolfo ningún otro plan de gobierno serio y de fondo. Además, en su personalidad es explosivo, a veces violento y sumamente impredecible. No es este hombre el que yo veo gobernando cuatro años al país, en la paz que buscamos.



Queda Federico Gutiérrez, que, consciente de la necesidad del cambio, lo ofrece dentro del actual modelo económico, de libertades y de democracia. Ese cambio ordenado y sin sobresaltos que ofrece Fico a mí me gusta.



Pero el argumento que me convenció para confiarle mi voto fue el siguiente. Es obvio que la política en Colombia cambió. Y que a la fuerza también han tenido que ir cambiando sus protagonistas. Es inaplazable hacer la gran transición de Colombia a la era pos-uribista, pero sin tener que plantear para ello una guerra civil. Y para ello no hay sino tres caminos. El agresivo y confrontacional de Gustavo Petro –según el cual los paracos-genocidas quedarán de un lado y el resto, del otro, para que se sigan dando palo, cuchillo o bala–. O uno más moderado de Sergio, que no ha sido capaz de explicar cómo va a hacer para unir a un país en el que él mismo se siente parte de la división, porque detesta a Duque. O está el camino del impredecible Rodolfo Hernández. Quien no haga lo que él diga, así sea prevaricando, podrá hacerse merecedor de un grito público suyo o de un bofetón.



¿Qué he concluido? Que Fico es la mejor manera de hacer esa transición pacífica hacia el posuribismo. Ha sabido desenmarcarse, no solo de Álvaro Uribe, sino del presidente Duque, sin necesidad de haber incurrido en una sola agresión, ni en pelear ni en azuzar las heridas. Su mensaje ha sido: reconciliémonos, cerremos heridas, para que las divisiones no nos impidan tramitar diferencias de manera pacífica, sin insultos, sin amenazas, entre contendores.



Ese fue el discurso que más me caló de Fico, al contrario de quienes creen que hay que “quemarlo” porque prolongaría el statu quo.



Por eso anuncio que le apostaré a Fico. Y que duplicaré mis oraciones para acertar.

MARÍA ISABEL RUEDA

​(Lea todas sus columnas en EL TIEMPO aquí).