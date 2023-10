Las audacias de Francia Márquez

Los últimos acontecimientos que han rodeado la creación de su monstruoso Ministerio de la Igualdad –serán 744 funcionarios públicos más con un costo de 3.000 millones mensuales– permiten críticas, que nada tienen que ver con su color de piel.

No era la persona adecuada para acompañar a Petro a “expandir el virus de la vida por las estrellas”. Es decir, para ser la encargada de ponerlo con los pies en la tierra, en lugar de llenarnos de dudas sobre quién nos podría llegar a gobernar.

En primer lugar, esta es una presidencia divorciada. Presidente y vicepresidenta ni se hablan. Cada uno anda por su lado haciendo lo que les venga en gana con el poder por el mango. Él, dedicado a escribir frenéticos trinos en defensa de Hamás y ella, ocupada en escoger los cinco viceministros que la acompañarán en su cargo, escogidos entre la gente más exótica que uno pudiera imaginar.

Uno, el joven de las primeras líneas Gareth Sella es el nuevo viceministro de Juventudes. En las protestas del 2021, su ojo izquierdo fue impactado por un artefacto desconocido y perdió el 90 % de su visión. Él se lo adjudicó, sin dudarlo, a la policía. Pero perfectamente el impacto pudo haberlo ocasionado alguno de sus compañeros de protesta, en la que lanzaban todo tipo de artefactos contra la Fuerza Pública y la población civil. Sella arrastra un historial de jugosos contratos con las alcaldías de Bogotá y con el Gobierno Nacional, muy gaseosos en cuanto a su objeto contractual. Pero algún padrino poderoso debe tener, porque ahora se nos instala como ministro de Juventudes, cargo sobre el que afirma: “Este viceministerio va más allá del nombre que lo encabeza”. Y no sabemos hasta dónde. Porque el manual de funciones del Ministerio de la Igualdad fue modificado para abrirle ese espacio, ya que no llenaba los requisitos.

Según la jefa jurídica del Minigualdad, “el manual de funciones se va ajustando de manera progresiva, de acuerdo con la provisión de cargos de ese ministerio”. Yo suponía que era al revés. No que los requisitos para un cargo en una entidad pública se van ajustando a las falencias del aspirante, sino que el aspirante debe completar los requisitos requeridos para aspirar.

Lo otro que ha llamado la atención de Sella han sido sus declaraciones en su posesión, llamando a los jóvenes a “ser rebeldes, a que griten, a ser contestatarios y a que saquen el puño, para que reclamen lo suyo”. No me opongo a ninguno de estos llamados, siempre que lo hagan pacíficamente y no exploten bombas molotov mientras gritan. Finalmente añade: “Cuando las juventudes juntemos fuerzas, todo lo que vemos será nuestro”. ¿Como qué?

Sin embargo, lo del viceministerio de Sella es pálido frente al caso de otro de sus colegas, el viceministro de Diversidades, Carlos Florián Silva. Con todo respeto: una cosa es buscar la inclusión y otra, entregarle un cargo de la importancia de un viceministerio a un actor de películas pornográficas, que ha exhibido su vida sexual en pantallas y trinos. En materia de nombramientos de funcionarios públicos, hay líneas rojas entre lo aceptable y lo no aceptable. Y con Juan Florián se cruzó esa línea. Entre sus más sonoras declaraciones figura la de que “voy a cumplir 36 años y siento que fue ayer cuando empecé a culiar”... (Ofrezco excusas al lector). Siempre es que hay una diferencia grande con el coronel Aureliano Buendía, quien, al frente del pelotón de fusilamiento, en ‘Cien años de soledad’, también sentía como si fuera ayer cuando su papá lo llevó a conocer el hielo.

El último lío de la Vicepresidenta fue el llamado a calificar servicios de su jefe de seguridad, coronel Jorge Hurtado, señalado de enriquecimiento ilícito. En carta al ministro de Defensa, ella se queja de que no fue notificada primero y le solicita (¿o le exige?) a Velásquez “mantenerlo en ejercicio de sus funciones”, hasta que se surta un reemplazo que sea de su entera confianza. Cierto es que el Presidente funge como supremo comandante de las Fuerzas Militares. Pero la Vicepresidenta no es la subcomandante y, por lo tanto, no le puede impedir al mindefensa sacar con razones justificadas de su cargo a quien tan eficientemente le arregló a doña Francia sus famosos viajes en helicóptero a Dapa (Valle) y mantener a su disposición ambulancias las 24 horas.

En lo de que debieron haberle avisado a ella primero, tiene razón. Pero en este gobierno se rompen las reglas que sean necesarias. Y dada la orden, el coronel se tiene que ir. En las propias palabras de la Vice, “de malas y así llore”.

Entretanto… ¿Nos esperan tres años más de caravanas de chivas llenas de indígenas mandadas a traer por Petro para mostrar pueblo, y para que hagan ‘camping’ en el parque Nacional?

MARÍA ISABEL RUEDA

