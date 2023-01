No me refiero con humor al actual titular de Defensa como el “ministro de la nube negra”, solamente porque cuando entra a un salón parecería como si lo rodeara una gigantesca. Los cúmulos ‘nimbus’ que acompañan a Iván Velásquez vienen desde que, con un evidente ánimo político sesgado (el mismo con el que lo señalan de haber trabajado en Guatemala), comenzó de magistrado auxiliar a recoger pruebas contra la parapolítica, y en su implacable red cayeron justos y pecadores.

Muchos lo graduaron de héroe, pero, por alguna extraña razón, nunca fue elevado a la categoría de magistrado titular. Es que él es uno de esos “oscuros funcionarios transparentes”. De pronto se debió a que no pocas veces fueron controversia sus procedimientos investigativos. Y entonces, como anillo al dedo, le cayó el nombramiento de la ONU como jefe de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig), en virtud de un acuerdo firmado con el Gobierno guatemalteco. La idea era crear un cuerpo que colaborara con fiscales y procuradores en el desmantelamiento de escuadrones de la muerte, carteles de droga y lavanderías, para que Guatemala hiciera finalmente su transición a la paz, luego de una guerra civil de 36 años.

Hasta ese momento, lo común era que la ONU ayudara enviando tropas de paz a zonas de guerra y alimentos a campos de refugiados. Pero entonces se les ocurrió crear la Cicig, y embutirlo de personal internacional, comandado por Velásquez. EE. UU. considera a Guatemala un corredor clave en la ruta de la droga de Suramérica a México y, como fuera, había que fortalecer sus instituciones. Como aumentaban los muertos, los políticos cedieron a la creación de la Cicig, cuya misión era entregarles los resultados de sus investigaciones a los fiscales locales.

Pero la Cicig se les salió de manos. Hasta tumbó a un presidente y a su vicepresidenta y los metió a la cárcel. La fiscal en la época, Thelma Aldana, se vio políticamente favorecida, porque después de perseguir con Velásquez a muchos de sus rivales, saltó de fiscal a candidata presidencial, y a pesar de todo, perdió. Hoy tiene asilo en EE. UU. La Cicig también acusó al expresidente Jimmy Morales de financiación estatal ilegal; pero ya a este se le rebosó la copa con el inquisidor colombiano y lo expulsó de Guatemala, dando por terminado en 2017 el convenio con la ONU, con el argumento de violación a la legislación guatemalteca.

De la misión de la Cicig puede decirse que de pronto Guatemala sí pudo avanzar algo en una nueva generación de fiscales capaces de conducir complejas investigaciones. Pero, como lo dijo ‘The Economist’, reformar el sistema político del país resultó más difícil. Y la Cicig enredó a buena parte de su élite política y económica.

En el camino seguramente Velásquez se sintió bastante empoderado y tomó decisiones judiciales que hoy están en el ojo del huracán porque algunos las consideran extralimitadas, como haber negociado acuerdos de colaboración con directivos brasileros de Odebrecht, no sabemos con cuánta participación de la justicia local, lo cual hoy el también controvertido fiscal Rafael Curruchiche considera actos ilegales y abusivos. Quiere interrogar a Velásquez acerca de ellos.

Cogerlo preso no puede, porque la ONU le dio a Velásquez inmunidad. Pero cualquier hombre que no tema por sus respuestas no les debe temer tampoco a las preguntas: ¿por qué Velásquez se tiene que refugiar en su cargo de ministro de Defensa colombiano para negarse a responderle a la justicia guatemalteca? Aquí el señalado no es nuestro Ministerio de Defensa. Es un particular, de nombre Iván Velásquez. Mezclar las dos cosas es un abuso del cargo.

Pero en el interregno pasó algo hasta chistoso. El actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, firmó un convenio con el entonces presidente Iván Duque, para que nuestra Policía transmitiera su experiencia a la guatemalteca. Tendría una vigencia de 5 años, pero el decreto fue derogado a los tres días. ¿Qué pasó en tan breve lapso? Pues la bobadita de que se posesionó Petro y nombró como ministro de Defensa a Velásquez, por lo que el convenio lo manejaría... ¡el expulsado!

Como reflexión, parece absurdo que los países contraten extranjeros para que resuelvan sus problemas internos de corrupción. En El Salvador, en Honduras y en México la ONU trató de instalar unas Cicig, pero nunca se concretaron. Aquí Petro mencionó el tema en su posesión, pero por fortuna, no se ha vuelto a acordar de él. No nos faltaría más que termináramos contratando a un Iván Velásquez de Guatemala para que sea un extranjero el que se meta de lleno en un problema que es responsabilidad de nosotros mismos resolver y combatir.

Conclusión, el señor Iván Velásquez puede estar tranquilo. Conserva su categoría de héroe, por inmunidad.

MARÍA ISABEL RUEDA

