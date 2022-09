Irene Vélez desbanca a Pambelé

La ministra de Minas, Irene Vélez, en su debut ante el Congreso de Minas en Cartagena dejó estupefacto al auditorio cuando exigió a los países “decrecer en su modelo económico”. El presidente Petro vino en su ayuda argumentando que la ministra estaba citando la “teoría del decrecimiento” que a él, siendo estudiante en Lovaina, fue lo primero que le enseñaron.

Ni corta ni perezosa, desempolvé mi librito de Serge Latouche editado en 2011, ‘La hora del decrecimiento’, y lo repasé para responder: ¿Era pertinente que la ministra escogida por Petro para ordenar el desarrollo de los combustibles fósiles, velar por nuestra soberanía energética y por los recursos que de esta industria se obtienen para que el Estado pueda pagar la salud, la educación, las carreteras, subsidiar la gasolina, aportar para el transporte público y regalar ayudas a los más necesitados, exhibiera las teorías de Latouche en ese foro? La respuesta es no.



Más apropiado sería que la filósofa de Minas se hubiera quedado en la cátedra enseñando las fascinantes teorías de la Economía del Decrecimiento, que, desde luego, son una utopía en Colombia con estos niveles de pobreza; pero también hasta en los países ricos, con sus propios problemas de abastecimiento.



Cuando leí por primera vez a Latouche confirmé algo que había sido producto de una decisión personal: prescindir al máximo de los objetos materiales y dejar lo mínimo para una cómoda subsistencia. No me ha sido fácil. Desprenderse es más difícil que comprar. Pero ya cumplo ciertas leyes: jamás compraría un Rolex. Fuera las joyas. No más vestidos. Ni un solo utensilio de plata. Aún tengo problemas con los zapatos, pero ahí voy. Me falta donar la mitad de los adornos. Así voy cumpliendo el precepto de Latouche de una cura de austeridad y de mesura, emprendida voluntariamente para mejorar mi propio bienestar. Pero ese es un ejercicio doméstico. Ante un auditorio de empresarios de la minería, resulta totalmente exótico.



¿Cuál es el abecé de la ‘teoría del decrecimiento’? Voy a tratar de resumir.



– El fin de la humanidad, a este ritmo del crecimiento mundial, podría llegar incluso más rápidamente de lo previsto, hacia el año 2060, por esterilización generalizada del esperma masculino bajo el efecto de los pesticidas y otros contaminantes orgánicos persistentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción.



– La perspectiva de un suicidio colectivo nos parece menos insoportable que el cambio de nuestros modos de vida.



– El frenesí mundial de la alta productividad se resume en la parábola del “ciclódromo” de la afeitadora eléctrica: afeitarse más rápido para tener más tiempo para trabajar en la concepción de un aparato que afeite más rápido aún, y así continuamente, hasta el infinito.



– El concepto de desarrollo sostenible (alternativa del decrecimiento) es ambiguo desde su origen: se trata de hacernos tragar la píldora amarga del desarrollo, concediéndonos una buena conciencia ecológica.



– El río de la economía del crecimiento se ha salido de madre y amenaza con llevárselo todo a su paso. La decrecida es más que deseable, indispensable para la supervivencia. Es la hora del decrecimiento.



– Y, por lo tanto, la hora de liberarse del trabajo para encontrar la lentitud, redescubrir los sabores de la vida vinculados al terruño, a la proximidad y al prójimo.



– En la sociedad decreciente, los habitantes recobrarán el placer de perder el tiempo.



– El eslogan es ‘Trabajar menos para vivir mejor’.



– El salario tendrá que aumentar si la oferta disminuye. Se puede esperar alguna mejora del nivel de vida si se produce un rechazo masivo de horas extras y todavía más, con una reducción de la jornada laboral.



– Trabajar más es tanto más absurdo en cuanto a que precipita la catástrofe ecológica.



– Las poblaciones del Norte pueden aumentar sin vergüenza su producción y su consumo gracias al esfuerzo consentido por las poblaciones más moderadas del Sur y a expensas de agotar las reservas del planeta.



– Liberarse de la obsesión de las ganancias en productividad es una misión.



– La ignorancia, la indiferencia, el descuido, la negligencia son, sin duda alguna, los medios para preservar la ideología del crecimiento, que nos lleva al peligro de una catástrofe ecológica y social.



– Y concluye: “Ya no podemos venerar el santo crecimiento haciendo como si el paro, la precariedad, o las desigualdades, fueran a borrarse de una vez por todas gracias a él”.



O como dice el libro citando a Woody Allen: “Una vía nos conduce a la extinción de la especie; la otra, a la desesperación. Espero que sepamos hacer la decisión correcta”.



Querido Pambelé. Ya no quedan vestigios de su sabiduría. Según los nuevos filósofos de la economía, es mejor ser pobre y enfermo que rico y sano.



MARÍA ISABEL RUEDA



(Lea todas las columnas de María Isabel Rueda en EL TIEMPO, aquí).