Intríngulis de la paz total

El presidente Duque sigue atrapado en un nivel de desprestigio inmerecido. Se le acusa de que su gobierno fue irrelevante, lo cual dio pie a la llegada de Petro al poder. Pero de lo que definitivamente no se le puede acusar, porque es una injusticia monstruosa, es de que paró la implementación de los acuerdos con las Farc.

Estos se montaron sobre la engañosa base que se les vendió a los colombianos de que Colombia estaba firmando la paz nacional, cuando en realidad se trataba apenas de un acuerdo parcial con un grupo guerrillero. Por eso, paz en el país no ha habido en estos seis años.

Desde luego, sería una idiotez negar que es mejor lo que tenemos hoy, o sea, menos gente en la guerra, pese a todas las imperfecciones y falencias del acuerdo. Pero no resultó, entonces, la tal paz definitiva y duradera que nos vendieron.

El actual gobierno y sus áulicos insisten en acusar al gobierno Duque de haber frenado la implementación de los acuerdos, causando 4 años de retraso, e incluso de provocar, usando entrampamientos, el surgimiento de disidencias que siguen martirizando al país.

La verdad es que, aunque el título del programa de gobierno Duque, ‘Paz con legalidad’, sugería que habría una especie de timonazo sobre lo que había dejado construido su antecesor, Duque cumplió con lo que estaba obligado por Constitución y por ley: seguir construyendo sobre los cimientos que Santos dejó.

Es tal la magnitud del programa al que obliga el acuerdo de paz que se le calculó un período de implementación de 15 años. Yo le creo a quien fuera el entregado exconsejero para la Paz Emilio Archila todo lo que dejó consignado en sus informes de gestión. Hoy, el 80 % de los reinsertados tienen una fuente de ingresos, como un empleo o un proyecto productivo, y el 75 % ve el futuro con optimismo. En su gran mayoría, no ha abandonado el proceso.

Pero las quejas contra el gobierno Duque se concentran principalmente en el punto 1 del acuerdo y en el 3. Reclaman que no se ha avanzado en la reforma rural integral, que depende del ritmo del catastro multipropósito. Cómo será de complejo que hasta la ministra de Agricultura, Cecilia López, bajó sus pretensiones de comprar 3 millones de hectáreas a 500.000.

En cuanto a la queja de que asesinan a los líderes, justa protesta que no cesa bajo el gobierno Petro, hay que recordar que a la mayoría los matan quienes no firmaron el acuerdo de paz o lo abandonaron. Petro lo dijo: es una lucha mafiosa por las rutas. Y aunque unas elecciones se pueden ganar con el discurso de que el anterior gobierno no hizo nada, lo que no se puede es gobernar como si hubiera sido así, porque eso ya implica incumplir con la obligación de construir sobre lo construido.

Cómo sería de parcial la paz no integral firmada por Santos que el presidente Petro escogió como bandera de su gobierno la “paz total”. Y no es casualidad que, en la conmemoración de los seis años del acuerdo, Santos le pidiera públicamente a Petro “no opacar con la paz total la implementación de los acuerdos de La Habana”.

Eso parece un reclamo generado en la vanidad del personaje más que por lo que verdaderamente debe preocupar, que es mucho, de los planes de Petro. Por un lado, en el acuerdo con el Eln tenemos bastante que perder, porque, como dice Pedro Medellín en su columna de EL TIEMPO, “Petro necesita más al Eln que ellos a Petro”, por lo que será mucho lo que le saquen. Pero, por el otro, hay especial escepticismo sobre la posibilidad de que los narcos acepten dejar su millonario negocio, a cambio de la delicia de pagar cárcel, así sea más cortica, si se desmovilizan.

Esta es la hora en la que el Gobierno utiliza indistintamente los términos “acogimiento” y “sometimiento” a la justicia ordinaria de las bandas criminales. Al senador Roy le ha tocado salir a jurar que no habrá JEP para los capos. Pero no existe hasta ahora ley que nos indique en cuánto tiempo tendrá que ser la entrega de armas, la de rutas, o cuáles ni cuántos serán los beneficios a cambio su sometimiento.

Preocupa sobremanera la viabilidad de acuerdos regionales de alcaldes y gobernadores, por separado, con las bandas criminales. Y recordemos que aquí nos enfrentaremos a tres especímenes: los elenos, catalogados todavía como insurgentes; los que nunca estuvieron en el acuerdo de La Habana, y los que desertaron. El tratamiento de cada uno debe ser distinto en cuanto a si será una negociación política o una criminal; y en caso de lo segundo: ¿es más grave no haber estado nunca en el acuerdo que haberlo traicionado?

Quizás la única esperanza que nos quede de que de esta quimérica paz total salga algo sea el símil utilizado por Angelino Garzón: en la paz, dice, se pescaba con anzuelo, y ahora se pescará con atarraya. Qué quede enredado en ella, entre toda esta criminalidad, es una incógnita.

MARÍA ISABEL RUEDA

(Lea todas las columnas de María Isabel Rueda en EL TIEMPO, aquí)