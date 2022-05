Mantengo, como muchos amigos, la esperanza de que Gustavo Petro Urrego no sea el próximo presidente de Colombia.

Al respecto, me tropecé esta semana con dos buenas columnas de Enrique Santos, en ‘Cambio Colombia’, y de Claudia Palacios, en EL TIEMPO. Ambas analizan si el miedo a un gobierno de Petro es justificado, o fruto de una histeria colectiva. Claudia admite que, cada vez con más frecuencia, oye que no importa quién sea el elegido, porque “Colombia está institucionalmente blindada”, como para repetir experiencias como la de la Venezuela chavista, la Nicaragua orteguista, o el Ecuador de Correa y la Bolivia de Morales. Pero, según ella, ese es un cuentazo, porque la institucionalidad, por fuerte que sea, fluctúa al vaivén de dos aspectos: la satisfacción social y la personalidad de quien ostenta el poder. En cuanto a la personalidad del poderoso, dice Claudia, la clave está en hacerse querer. Yo diría más bien que está en hacerse creer. Cuando un candidato logra el amor incondicional de sus súbditos, como Petro, se lo perdonan todo, con tal de verlo en la presidencia, pero sobre todo le creen todo, por absurdo o inviable que sea.



Con preocupaciones distintas, Enrique Santos resolvió darles a sus amigos del Jockey Club, del Country y del Gun Club, unos consejos. Los ve al borde de un ataque de nervios, por las encuestas que favorecen a Petro. Y les pide un poco más de seriedad, reflexión y cabeza fría. “La democracia colombiana (…) no se puede arrugar ante la perspectiva de un gobierno de izquierda”. “Esta vaina” no se va a acabar porque el candidato del Pacto Histórico encabece las encuestas. “No acepto que la patria y las instituciones estén al borde del abismo”.



Pues bien, yo llevo varios días dedicada a preguntarles a amigos de todas las tendencias políticas, niveles intelectuales, profesionales y sociales, cuáles son las tres cosas a las que más les temen de un gobierno Petro. Varias se repiten, pero voy a tratar de resumirlas a continuación.



Muchos confiesan que temen por el futuro de la propiedad privada y el uso de la expropiación, no por motivos administrativos –como lo permite la Constitución–, sino políticos, a lo Chávez.



Temen que el nuevo sistema tributario frene el crecimiento de las empresas, por su mal entendimiento, basado en la mentira de que los ricos no pagan. Temen incluso que Petro suba los impuestos a niveles que hagan inviable la actividad empresarial.



Temen que les eche mano a los recursos pensionales privados, porque a los ahorradores, al ser un sistema joven, les quedan unos años para cumplir su edad de jubilación.



Temen que la izquierda en el poder robe peor de lo que roban hoy. Temen que Petro llegue al poder y no se desprenda de él, ya sea por sí mismo o por interpuesta persona.



Temen que crezca el Estado a un tamaño inmanejable, que profundice más las diferencias sociales y genere más violencia. Y temen que la solución de todos sus pesares, sus fracasos y sus improvisaciones sea ese Estado. Y que la intromisión estatal en toda actividad ciudadana, como el gran dispensador de las esperanzas, terminará disponiendo de la libertad, como a bien tenga.



Temen que a las ciudades llegue más guerrilla y más delincuencia. Temen que se embarque en un proceso de paz, y más que eso, que se bote por un despeñadero, para lograr un acuerdo con los segundos de ‘Otoniel’, sin ninguna posibilidad de que eso sea una opción real.



Temen que Petro se embarque en una Asamblea Constituyente que cambie los parámetros de la economía de mercado. Temen que polarice las Fuerzas Militares con ascensos y promociones que no se corresponden con la disciplina y el escalafón castrense.



Temen que Petro no tenga equipos, pues no se caracteriza por trabajar en equipo. Temen que terminaremos importando petróleo, gas y carbón, teniéndolo. Temen que Petro, como lo fue en Bogotá, sea un terrible improvisador y un populista sin límites.



Temen que le gusta más oírse que ejecutar. Que no gobierna en desarrollo de conceptos políticos, sino haciendo hechos políticos.



Pero una buena amiga me volvió a llamar y me dijo: ¿sabe que su pregunta me dejó pensando? Lo que más me preocupa de Petro es su trastorno narcisista de personalidad y mitomanía compulsiva. Al instante me entró la llamada de otro amigo que me dijo: Escriba esto: Le temo más a la personalidad del propio Petro que a sus programas.



A lo que se me ocurre: pues si el país no se lo aguanta, que Enrique Santos lo apadrine, para que termine sus días tertuliando en el Gun o en el Jockey, o jugando golf en el Country.



Entre tanto... Pocas personas tan mágicas y trascendentales como un amigo que se fue. Mauricio Gómez Escobar. Se nos quedó en el tintero nuestra última tertulia, Constaín...



MARÍA ISABEL RUEDA



