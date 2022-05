¿Hasta dónde escalarán?

Pocas veces el país había enfrentado un espectáculo tan desgarrador y contundente como las confesiones de militares sobre su autoría de ‘falsos positivos’. Hay que reconocer que fue un ‘round’ de la JEP, en urgente necesidad de legitimarse en la práctica de su oficio.

Pero seguimos reclamándole por la lentitud con la que ha abordado la misión principal para la cual fue creada: condenar suavemente a las Farc por sus crímenes de guerra y lesa humanidad. Sus macrocasos siguen en capilla. Y tampoco han actuado tan “simétricamente”, como pregonan, en el tratamiento a los militares. No solo la JEP los priorizó por encima de las Farc, que apenas tendrán su turno en alrededor de un mes; sino que, más asimétricamente aún, se avizora que no escucharemos jamás a un autor material de la guerrillerada, tal como oímos a los soldados dando su testimonio personal. Se supone que solamente el secretariado admitirá sus delitos, pero protegido por la sombrilla de una responsabilidad colectiva.



Como van las cosas se vislumbra, por el lado de los militares, que la máxima autoría de ‘falsos positivos’ no pasará del general Mario Montoya, quien probablemente jamás dio una orden semejante. Su responsabilidad versará sobre no haber hecho nada por evitarlo. Pero sí quizás provocar tan repudiable conducta al establecer la práctica de “premiar” con beneficios laborales, tipo vacaciones y ascensos, los homicidios producidos en el conflicto, admitidos por el DIH. Pero eso no significa que exista prueba, por lo menos de los documentos abundantes recogidos por la Fiscalía, de que el general Montoya ordenara expresamente la comisión de ‘falsos positivos’.



Vale la pena parar en el general Montoya. Pocos ejemplos de las cicatrices de la guerra como las que este excomandante de nuestro Ejército lleva en el cuerpo y en el alma, y a lo mejor, en su conciencia. Ayer era reputado como un héroe, hoy como un asesino. Desde su paso por la Fiscalía le achacaron 104 ‘falsos positivos’. Pero su carrera militar, a su vez, estuvo colmada de los momentos más brillantes a los que pueda aspirar militar alguno. Salió en medio de la purga ordenada por el presidente Uribe, precisamente por los ‘falsos positivos’.



En sus 40 años de servicio figuran operaciones como Orión, que persiguió a las guerrillas urbanas de la comuna 13 de Medellín; la Mariscal, en la que se derrotó a las Farc en el oriente antioqueño; la Fénix, que dio de baja a ‘Raúl Reyes’; y la heroica y cinematográfica operación Jaque, que, sin disparar un solo tiro, logró la libertad de Ingrid Betancourt, 3 contratistas norteamericanos y 11 militares. Algunos de estos operativos dieron pie para que se empezaran a cuestionar los métodos del general Montoya, no siempre acordes con la doctrina militar: violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas y alianzas non sanctas con ‘paras’. Y comenzó a hablarse de lo que parecía imposible: los ‘falsos positivos’. ¿Que el general Montoya no hizo nada para impedirlos, o que siempre estuvo convencido de que eran muertos en combate permitidos por el DIH? Eso lo tendrá que dilucidar la JEP. En la Fiscalía, esta conducta de Montoya estaba siendo investigada con la de más de 18 oficiales, de los cuales este general tenía el grado superior. Ya lo dijo esta semana el general Paulino Coronado ante la JEP: “La política de inflexión física (contra las Farc) la definió el general Montoya”.



Él, a diferencia de los soldados y oficiales que vimos esta semana confesando, no aceptó la comisión de delitos. Se fue por el camino confrontacional. Tendrá un juicio ante el Tribunal de la JEP, que, de encontrarlo culpable, lo condenará a un máximo de 20 años de pena restrictiva de la libertad.



Ahora el país y sus víctimas quieren más de los militares autores de ‘falsos positivos’. Quieren llegar hasta quienes dieron la orden. Y probablemente ahí se tropezarán contra una pared. Acerca de matar inocentes, arrastrarlos hasta el campo de batalla y disfrazarlos de guerrilleros, no existe una orden semejante. Quienes estaban convencidos, incluyendo a magistrados mamertos de la propia JEP, que jalar esa pita llevaría hasta Álvaro Uribe como presidente y a Juan Manuel Santos como ministro, en calidad de “ordenadores” de ‘falsos positivos’, se han tenido que ir conformando con que estos no fueron ordenados por ninguno de los dos.



Esperemos que, como a los militares, los colombianos podamos ver al secretariado de las Farc confesando públicamente sus crímenes con la misma intensidad, pasión y arrepentimiento que intuimos como auténticos en las bárbaras confesiones de esta semana. Que la JEP no complete su asimetría protegiéndolos con la privacidad de un confesionario. Ni les deje pasar como atenuantes cosas como que sus secuestrados, por lo menos, dormían calienticos en las camitas de sus cambuches.



MARÍA ISABEL RUEDA



