Encrucijadas del alma

Periodistas, editorialistas, columnistas andamos con una encrucijada en el alma, ante las dos formas que existen para tratar a un presidente como Petro. Con amabilidad o con severidad.

Hoy, la mayoría de columnistas tienden a ser más antipetristas; con excepciones sobre todo en ‘El Espectador’, y no de todos. Algunos han ido evolucionando hacia un distanciamiento razonado del Gobierno, pero muchos aún creen que su misión es tratar al presidente Petro con benevolencia y comprensión.

Desde luego, esas posiciones no se pueden atribuir a los dueños de los medios, que en la práctica poco o nada inciden en lo que se opina en sus páginas; y, por el contrario, dados sus intereses, hasta a veces sufren. Se podría alegar que sí inciden en cuanto a la selección de sus colaboradores. Puede ser. Pero hasta de pronto quisieran tener un coro más equilibrado, aunque por estas épocas, para ser sinceros, no son muchos los especialistas que anden muy interesados en defender al Gobierno, así a los medios les interese abrir más esos espacios.

Las defensas de Petro son más políticas y devotamente ideológicas que técnicas. Y como el debate no está en lo técnico, pues los voluntarios no abundan.

En promedio, las opiniones del fin de semana pasado diagnosticaron, produciendo gran impacto, que Colombia… va mal. Las afirmaciones que acompañaban los análisis estaban soportadas en datos y en argumentaciones contundentes.

Por ejemplo, causó gran revuelo la narcofinanciación del hijo del Presidente. Pero la defensa de los petristas se quedó varada en que Petro hizo muy bien en pedir a la Fiscalía que investigara a su hijo y hermano, porque en gobiernos anteriores no se hizo lo propio. La diferencia está en que aquí hay pruebas contundentes, mientras casos de gobiernos pasados eran más difícilmente clasificables como delitos concretos.

Petro también es con frecuencia objeto de editoriales “neutrales” e incluso de programas de radio bastante benignos. Algunos hasta lo ayudan omitiendo noticias que lo puedan perjudicar, invocando sus buenas intenciones y alabando su coherencia con sus promesas de campaña.

Otro buen ejemplo fueron las versiones sobre el secuestro de los 78 miembros del Esmad en Los Pozos, Caguán. El director de la Policía, general Henry Sanabria, reveló con gran franqueza que si este episodio terminó siendo bautizado por el ministro Alfonso Prada como un “cerco humanitario”, fue porque los secuestradores de los policías lo constriñeron, a cambio de liberarlos. Prada niega haber estado secuestrado. Incluso, agradeció que lo dejaban ir de ‘shopping’ a la tienda de Los Pozos. Pero la verdad es que Prada terminó firmando lo que los revoltosos querían y en la semántica que le exigieron; y a los policías los sacaron rapidito de la zona, luego de resultar degollado uno de ellos. La tesis del Presidente de que con ello “se evitó una masacre de niños” no venía al caso. Lo que se estaba cocinando allá lo habían denunciado la Procuraduría y la Defensoría desde hace varios meses. Si se hubiera actuado a tiempo, no habrían necesitado evacuar a 78 policías, todos humillados, abandonando el territorio al arbitrio de los que se lo tomaron. Ese es el verdadero quid de la cuestión: ¿hasta dónde está dispuesto el Gobierno a que la autoridad imponga, conserve y recupere el orden público en el territorio nacional? Se trata, ni más ni menos, del mantenimiento del Estado de derecho. Pero esa respuesta que dio Petro es como cuando alguien pregunta si a los niños hay que darles clases de historia y le responden que la bomba atómica no se debe volver a utilizar nunca en el planeta. Las dos cosas que aquí se dicen son ciertas, pero la segunda no es una respuesta que corresponda a la pregunta. En tal arte, Petro es un absoluto genio.

También los empresarios han tenido su encrucijada en el alma. Muchos de ellos le dieron su voto convencidos de que si la izquierda subía al poder, el desorden social sería más contenible. Y ha sucedido todo lo contrario: como si existiera un permiso tácito del Gobierno, se han exacerbado las protestas violentas ante los problemas escondidos o aplazados; ya no alcanzan las disculpas para salir a bloquear vías, cometer terrorismo y hasta para secuestrar policías.

Volviendo a los periodistas, aquí hay dos caminos para los medios: que cada uno exprese lo que sienta con respecto a este gobierno, no guardándose la crítica cuando vea que se está equivocando, o pasar de agache ante las grandes controversias, rodeando más bien al Presidente, ante la creencia de que eso dizque “evita que se radicalice”.

En lo que a mí respecta, mi encrucijada la tengo resuelta. Al Presidente, al Gobierno y al país les sirve más la verdad que la complicidad. O la conchabanza, ya que al ministro Prada le calan los juegos semánticos.

Entre tanto… Hasta siempre, entrañable amigo y consejero Jorge Iván Villegas.

MARÍA ISABEL RUEDA

