El sancocho nacional

Con una demora de 40 años, el fundador del M-19, Jaime Bateman Cayón, podría ver cumplido su sueño del gran “sancocho nacional”, que fue su propuesta estrella en la vida política de ese grupo guerrillero. Hoy, el presidente electo, Gustavo Petro, recoge esa bandera, pero con otro nombre: el de “acuerdo nacional”. Que una de dos: o saca una sonrisa, o les arranca una palabrota a quienes apenas comienzan a comprender que el tal “cambio” de Petro es con los mismos de siempre.

Es que ver a Roy Barreras atendiendo las filas de parlamentarios que ya buscan pactos con el nuevo gobierno para repartirse la “mermelada”, que en adelante desaparecerá del léxico para llamarse “acuerdo nacional”, es la primera pista seria de cómo será el estilo bajo el gobierno Petro. Pues será con mermelada, al igual que el de sus antecesores, que no ofrecían tanto cambio. Como lo explica el inteligentísimo senador Barreras, lo lógico es que “los partidos que se declaren de gobierno, pues gobiernen”. Y por eso pasan las horas y no logramos identificar dónde, distinto de en el rincón del Centro Democrático, estará situada la oposición en los próximos cuatro años. Porque de resto, todos los partidos se han mostrado interesados en los “acuerdos nacionales” (exmermelada) en ministerios, institutos, alcaldías, gobernaciones, Cortes, Congreso y hasta en los organismos de control: ya el alcalde de Medellín, con nuevos bríos luego de recuperar su cargo, habló en Blu Radio de que “cuando Petro nombre al nuevo contralor”... tal vez sin saber que los presidentes no nombran a los contralores. También que se vayan olvidando del prócer, exmagistrado auxiliar Iván Velásquez, si sueñan con ponerlo de Fiscal: porque en varias entrevistas no ha ocultado su petrismo. ¿Y no dizque el fiscal Barbosa no debería haberlo sido por su cercanía con Duque? ¿O esa amistad es otra modalidad del acuerdo nacional?



Sin embargo, hay otros en el país supremamente agradecidos de que este no se incendió, por fortuna. Y el milagro se lo achacan a que fue Petro el que ganó, y no el ingeniero. Puede ser. Y es válido sentirse tranquilos con que la tónica de Petro sea escuchar, dialogar y echar mano de gente de la vieja política como Roy, a quien, por controvertido que sea, nadie puede negarle su experiencia y extraordinarios instintos políticos que le han garantizado más vidas que un gato. Ha sobrevivido a varios partidos y movimientos que ha apoyado desde que abandonó la medicina para irse a la política. Y siempre cae parado, incluyendo esta oportunidad, en la que lo hizo en la presidencia del Congreso, luego de que, por lo menos en apariencia, tuvo que retirarse la última semana de la campaña, mientras se calmaba el escándalo de los ‘Petrovideos’. Que, propiamente, no planteaban ningún acuerdo nacional, sino una estrategia tipo ‘Terminator’ para aplastar, quemar, desprestigiar a todo el que pudiera ser una competencia. Roy hará su trabajo, y lo hará bien como lo hizo con Santos, y antes con Uribe, y antes con Vargas Lleras. Se encargará de que todos los que aspiren a gobernar con Petro puedan, eso sí, “gobernar”. Y de esta manera los proyectos del Gobierno se deslizarán cómodamente por los corredores del Capitolio. En eso Roy es un mago, quizás no existan muchos que lo puedan hacer mejor. Petro lo detectó desde hace rato y se lo llevó para sus canteras políticas, con la disculpa de su protagonismo en el acuerdo de paz. Pero para ganarse ese mérito, primero Roy tuvo que hacer lo que mejor hace: conciliar en nombre de Santos los pactos de la “gobernabilidad”, para que los reparos sobre los detalles del acuerdo con las Farc pasaran a segundo plano.



¿Entre los que van a gobernar con Petro, existirá el ánimo de obligarlo a ser sensato a la hora de presentar sus reformas? ¿A no dejarlo pasar ciertas líneas rojas con su radicalismo? Por lo menos la Anif, en un muy serio documento, le plantea una serie de precauciones.



Que tenga cuidado con ahogar tributariamente a las empresas en su búsqueda de 55 billones adicionales al año, y que más bien amplíe la base de contribuyentes. Que no se tire el sistema privado de pensiones, que funciona mejor que el público. Que es peligroso que el Estado sea el gestor principal del dinero de la salud de los colombianos. Que el proteccionismo a la industria nacional puede no resolver el problema del empleo, pero sí desencadenar un aumento de precios que contribuya a empeorar el fenómeno mundial de la inflación. Y que sea muy cuidadoso con su plan de acabar con la dependencia del petróleo y del carbón, porque los 4.000 ricos que tiene en la mira no le alcanzarán como vaca lechera.



Insisto, es bueno que la tónica del país, por ahora, sea amistosa y tranquila. Pero el sancocho nacional no es para vivir sabroso, sino para gobernar. Y Gustavo Petro aún no ha comenzado.



MARÍA ISABEL RUEDA



(Lea todas las columnas de María Isabel Rueda en EL TIEMPO, aquí)