El golpe blando de Petro

Cada vez es más claro que en este pésimo gobierno de Gustavo Petro, cuya culpa se la achaca a sus propios ministros, el famoso golpe blando que denunció que le preparaba la oposición es más bien el que Petro nos está montando a los colombianos. En los últimos 15 días ha dejado innumerables pruebas.

Aún hay incredulidad alrededor de que este gobierno dejó vencer más de 1’500.000 vacunas por cuenta de que tenemos un ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, al que lo único que le interesa es el activismo y que les debe millones a las EPS, dinero que está terminando en el pago de favores políticos o construyendo fortines regionales. Por fortuna, la Corte Constitucional obliga al Ministerio de Salud a que desembolse la totalidad de los recursos adeudados a la fecha a las EPS a más tardar dentro de los dos meses contados a partir de la comunicación de esta providencia. ¿Cumplirá el ministro Jaramillo o le hará a la Corte lo que Leyva a la Procuraduría? La amenaza de la reforma de la salud avanza. Mientras tanto, el Invima lleva 17 meses sin cabeza, lo que ha implicado escasez de medicamentos y retrasos en licencias claves.

A las utilidades de las empresas se las ha culpado de la inflación y el ministro de Hacienda rechazó de inmediato la idea de la reforma tributaria que lanzó el ministro Jaramillo para poner en manos de los empresarios la reforma de la salud, a lo que el titular de Hacienda respondió que el ministro de Ibagué estaba “dibagando” (sic). Gran juego de palabras, pero indica que en este gobierno cada ministro anda por su lado. Aquí no hay piloto, pues no conduce el avión y culpa a los auxiliares de vuelo de que no hay rumbo fijo.

Para acabar de completar, despidió al funcionario más técnico y más prestigioso, el jefe de Planeación, Jorge Iván González, que no se dejó presionar para que Petro obtuviera su licencia para incumplir sus obligaciones presupuestales en departamentos y ciudades donde la dirigencia no es aliada suya. Y para empeorarla con González, que merece todo el respeto, el ministro Bonillita salió a explicar que su renuncia no fue porque se la pidieron o porque le exigieron cosas que éticamente no podía cumplir, sino porque tiene que cuidar de su salud. Inmediatamente fue desmentido por el propio Departamento de Planeación. ¿A Bonilla le dieron licencia para que se convirtiera en el vocero médico del saliente director de Planeación, que en su carta de renuncia no toca ese tema, pero sí deja escrita la pulla de que aquí se necesita el apoyo de todos los gobernadores y alcaldes y el aporte de los gremios, que a Petro le producen urticaria?

Con el descubrimiento de que dejamos vencer los Juegos Panamericanos, que le habrían traído prosperidad y empleo a Barranquilla, la primera reacción de Petro fue culpar a su antecesor, Iván Duque. No es improbable que allí también hubiera existido un retraso en los compromisos, pero estábamos en plena pandemia. Cuando Petro asumió el poder, había tiempo de sobra para ponernos al día con Panam Sports. No lo hicimos y los perdimos. Voces maliciosas indican que Petro prefirió perderlos a hacerle ese favor a la casa Char...

El canciller Álvaro Leyva, suspendido de su cargo por la Procuraduría, ha resuelto rebelarse, apoyado por Petro, contra la decisión de esa institución. A pesar de su suspensión, firma y firma decretos. El viceprocurador señala que esto es un desacato a la autoridad, grave precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional.

Los incendios y las limitadas posibilidades de controlarlos demuestran que Petro es bueno para echar carreta sobre lo macro, el cambio climático, pero malo para estar preparado contra los efectos inmediatos de los fenómenos como El Niño y La Niña, que son los que de manera directa e inmediata afectan al ciudadano. Por el contrario, se había desfinanciado a los bomberos de manera deliberada y no había repuestos para las aeronaves que podían cumplir un papel mucho más efectivo.

La paz total sigue siendo un desastre; el Eln pidió una prórroga de una semana para volver a discutir la prórroga. Los secuestros siguen en auge. Los homicidios y las extorsiones, también. Los grupos violentos controlan buenos pedazos de territorio.

Y ahora hemos venido a descubrir que este golpe blando que Petro construye en nuestra contra ha contado con 500 millones de pesos que 14 directivas de Fecode les sacaron a la fuerza a los maestros.

Pero corona el golpe seco el anuncio, por su cuenta de X, de que los programas de este gobierno los tendrá que continuar un siguiente gobierno “progresista”, no necesariamente encabezado por Petro sino por quien él decida. Anda inmiscuido en enredos electorales, armando y desarmando partidos.

De manera que golpe blando no es el que acusa Petro de intentar sus opositores darle a él, sino el que él prepara y construye día a día contra nosotros.

MARÍA ISABEL RUEDA

