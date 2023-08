El circo de las relaciones con Venezuela

Tuve desencuentros amables con el expresidente Duque por su negativa rotunda de reanudar relaciones con Venezuela. Él prefirió el plan Guaidó, que consistió en inventarse a un presidente y conseguirle un apoyo amplio mundial, mientras en la frontera con Colombia, con gran ingenuidad, montábamos la estrategia de tumbar a Maduro con un concierto.

Me parece que peor que tener relaciones muy malas con un gobierno, es no tenerlas del todo. Y que si las restituíamos, tendríamos la manera de presionar a Maduro para que actuara de manera más acorde con nuestros intereses. Pero hasta hoy ha ocurrido todo lo contrario. Jamás imaginamos que la reapertura de estas relaciones iba a estar manejada por parte de Colombia (y también de Venezuela, lo que nos extraña menos) con las patas.

El primer error fue nombrar a un embajador tan poco serio, disoluto y desenfocado como Benedetti. Distinto de retratarse en vistosas pintas saludando de mano a Maduro, pues eso de abrir relaciones se quedó en un anuncio. Según EL TIEMPO, no hay sino un consulado nuestro reabierto; en la embajada hay tres funcionarios y en la de acá las instalaciones no permiten despachar. Hasta el ansiado mejoramiento del comercio bilateral ha resultado bastante relativo.

Lo más curioso es que el embajador designado por Maduro, Félix Plasencia, duró seis meses; y si eso es medio loco, lo es más el remate de la remoción de Benedetti por el canciller Leyva, por la pelea con Laura Sarabia. Canciller y embajador no se podían ver ni en pintura, y cuando uno viajaba a Caracas, el otro se venía para Bogotá. Pero esto se enloquece más, porque, pedida la renuncia a Benedetti, se le concedió un plazo prudencial dizque para que cerrara ciertos asuntos, pero él jamás regresó a Caracas. El embajador de Venezuela en Colombia se la pasó durante esa prórroga paseando por Europa.

Pero el problema de fondo no se ha resuelto. Yo supuse que si reabríamos relaciones con Venezuela, una bien manejada diplomacia lograría convencer a Maduro de no albergar en su territorio a ‘Iván Márquez’ y a sus secuaces, y de tampoco brindar protección al Eln. Ha sucedido todo lo contrario. A ‘Márquez’, a quien se daba por muerto, lo resucitaron en un hospital venezolano. Y en cuanto al Eln, del propósito de que no se refugiara en territorio venezolano ha habido una especie de up grade, porque ahora aparentemente se planean los atentados contra el Fiscal de Colombia, la senadora María Fernanda Cabal y el general Zapateiro desde cumbres con cabecillas y sicarios del Eln en territorio venezolano.

El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, dijo que eran rumores inverosímiles esparcidos “con fines de generar inestabilidad y minar el proceso de paz”. Lo mismo dijeron aquí Leyva, el ministro Velásquez y el jovenzuelo Danilo Rueda.

Pero quizás la prueba reina hasta de la forma delincuencial como se manejó esta reapertura de relaciones con Venezuela, es el dato de la revista Alternativa, de que la niñera Marelbys Meza no ingresó solo una vez en un vuelo privado a Caracas, mandada a recoger por el embajador Benedetti, dizque para hacerle el favor a Laura Sarabia de alejarla de los medios de comunicación, cuando explotó el escándalo de la maleta con plata perdida y el polígrafo oficial. Según afirma Alternativa, Marelbys entró 12 veces a Caracas, todas en vuelos privados. ¿Qué tiene que hacer esta niñera visitando doce veces en un año al embajador en Venezuela?

Si calculamos que un vuelo de esos puede llegar a costar miles de dólares, la pregunta de por qué viajaba la niñera con tanta regularidad a visitar a Benedetti a Caracas solo puede tener dos respuestas: o tráfico de drogas, en la que no creo; o transporte de jugoso efectivo, que el régimen Maduro estaría aportando a los bajos fondos políticos colombianos y que no se puede llevar en un vuelo comercial. A lo mejor, eso lo dirá la justicia, los viajes de Marelbys, más correo humano que “niñera”, hasta llegarían a explicar el origen de los 15.000 millones que Benedetti le enrostró a Laura Sarabia, como muestra de que estaban en deuda con él y que esa deuda se pagaba, o con el Ministerio del Interior, o con el de Defensa. Ninguno de los dos se lo dieron; y la razón está posiblemente relacionada con que Leyva aceleró la salida de Benedetti de la embajada de Venezuela luego de que él mismo reconociera que es drogadicto, y que eso ya lo sabía Maduro.

Todo esto ha opacado la reapertura de relaciones con Venezuela. Pero no porque no fuera necesario hacerlo, o porque Guaidó tuviera algún futuro. Sino porque el manejo del proceso resultó un circo. A estas alturas, casi que sería más serio organizar otro concierto en la frontera...

MARÍA ISABEL RUEDA

