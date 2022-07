Diez millones y medio de huérfanos

La guachafita que presenciamos el día de la instalación del Congreso resultó la foto más nítida de una simpática moraleja popular: ‘por el desayuno sabemos cómo será el almuerzo’. Parecía, por momentos, que el Salón Elíptico estuviera lleno de primeras líneas. La gran mayoría de los nuevos legisladores estuvo por momentos compuesta por unas hordas enfurecidas que seguían a Roy Barreras, como al flautista de Hamelín, por los corrillos del salón, gritando insultos contra el Presidente. Eso que vimos sí fue el cambio. De las buenas maneras por la patanería, del respeto por la grosería, de escuchar al adversario por chiflarlo. Al paso que vamos, puede resultar el peor Congreso de todos los tiempos.

Traté de identificar, entre esas hordas y grupos arrodillados, quién o quiénes serán los representantes de los 10’532.578 colombianos que no votamos por Petro, quien sacó una ventaja de menos de 800.000 votos. Pero no pude contestar la pregunta: ¿en manos de quiénes queda la oposición a la agenda del nuevo gobierno?



La primera frustración fue que la representación en el Congreso entre petristas y no petristas quedó muy desproporcionada. Atérrense: de 107 senadores, solo hay 13 de la oposición. Y de 186 representantes, solo hay 16.



Eso se debió, en gran parte, a que el antipetrismo salió muy flojo para votar por Congreso, y sus figuras presidenciales resultaron incapaces de conformar bancadas que defendieran sus ideas en el Parlamento.



Pero también se dio un nunca visto unanimismo, teniendo en cuenta que la de Petro era la más polarizante de las propuestas. Resultó vergonzosa la velocidad con la que algunos partidos y dirigentes apoyaron al nuevo gobierno, ante la perspectiva de hacerse con algunos puestos, gabelas y dineros fáciles. Por ejemplo, hasta el Partido Liberal se declaró “de acuerdo” con la agenda del gobierno Petro… ¡pero sin conocerla! Y Rodolfo Hernández, a su vez, usó su desconocimiento como disculpa para sacarle el cuerpo a hacer oposición. “¿Y cómo me voy a oponer a algo que aún no conozco y con lo que de pronto resulto de acuerdo?”. De él nunca sabremos si la verdad es que no quería ser Presidente, o si hizo un pacto con Petro, o todo lo anterior. Lo cierto es que, ocupando su curul, aseguró que el proceso en su contra por corrupción saliera del despacho del juez y pasara a la Corte Suprema para aforados, donde hay más “elasticidad”.



En el muy reducido grupo que tendrá que trabajar con las uñas para atajar, modificar, o impulsar nuevas medidas legislativas, hay caras interesantes. Por ejemplo, es una gran oportunidad para que consolide una promisoria carrera política el excelente exsecretario de Gobierno de Peñalosa, hoy senador Miguel Uribe Turbay. También puede brillar la aguerrida y bastante inteligente senadora Paloma Valencia. María Fernanda Cabal, por su parte, no tiene ninguna intención de quedarse callada. Hay otras voces que se destacan, como la de Paola Holguín. A los otros no los conozco. Pero, por ahora, el jefe de la oposición en Colombia sigue siendo Álvaro Uribe Vélez, aunque con algunas modificaciones en contraste con épocas pasadas.



De su reunión amigable con Petro pudimos concluir que de la pugnacidad de varios años entre ambos se abrió paso cierta química. Reconocen sus diferencias, pero han resuelto, por ahora, respetárselas. Y hay un factor adicional: que si el proceso de Uribe no se finiquita en este año y medio que le queda al fiscal Barbosa, terminará resolviéndolo el fiscal al que Petro le haga un guiño. Es que luego de tanta cháchara que hemos oído sobre la necesidad de nombrar en cargos de control, o sea en las ‘ías’, a gente que no sea del bolsillo del Gobierno, quisiera ver si Petro facilitará que al cargo de Fiscal llegue un enemigo suyo. Esta situación debe generar una oposición más moderada del expresidente, y que se muestre más respetuoso y menos agresivo. La diferencia es que, entre quienes se están acercando a Petro, el único que aparentemente no está pidiendo puestos es Uribe.



Claro que, a estas alturas, luego de que aceptó que dirigentes como los expresidentes Gaviria y Uribe se le arrimaran, ahora Petro anda desarrimándolos un poco, al resaltar que con ellos mantiene diferencias programáticas, como la Ley 100, en la mira de la ministra Corcho, aprobada bajo la presidencia del primero con ponencia del segundo.



No existen líderes a la vista –por ahí ha salido Sergio Fajardo, a buena hora, a dar opiniones fuertes sobre algunas de las primeras movidas del gobierno Petro–, y distinto de los enumerados, no tenemos quiénes nos representen en el Congreso. Por eso, diez millones y medio de colombianos estamos huérfanos. El único remedio es la abyección, y a algunos no nos alcanza el frasco para envasarla.



MARÍA ISABEL RUEDA



