¿Defenestrar a Petro?

No se haga ilusiones populistas, presidente Petro: aquí nadie lo quiere defenestrar. Toda esta historia arrancó con la conjunción de dos cosas que parecen casuales: la reunión de cientos de reservistas retirados de la Fuerza Pública en la plaza de Bolívar gritando “abajo Petro” y cometiendo el único “desmán” de arrancarle a la estatua del Libertador la bandera del M-19, con la coincidencia de la declaración del coronel (r) John Marulanda, a quien a mala hora le dio por escoger una palabra que se presta a muy malas interpretaciones acerca de las alternativas de la oposición: si “defenestrarlo” (que suena más a botarlo por la ventana) o derrotarlo electoralmente.

Estas dos cosas sumadas le dieron a Petro para practicar su ‘hobby’ favorito: victimizarse, y de paso, convocar al pueblo, dizque para evitar un golpe de Estado.

Pero seamos claros: nadie anda planeando un golpe de Estado contra Gustavo Petro. El país está más resignado a que termine el período de un presidente que ha resultado más incompetente que peligroso.

Este es un país que ha emprendido desde hace rato una ruta institucional y que ha adquirido por esa vía una gran madurez. En el proceso mental de ningún colombiano atraviesa la posibilidad de que un militar, por ejemplo, intente darle un golpe de Estado exitoso a Petro. Aquí ruido de sables NO HAY.

Ahora: sí corresponde interpretar por qué ese grupo tan nutrido de militares en retiro o en reserva acudieron a la plaza de Bolívar a gritar “abajo Petro”, su máxima arenga que no tumba ni a una golondrina. Revela cosas que al Gobierno no le deberían pasar inadvertidas: el poco liderazgo que ejerce el actual ministro de Defensa, que parece un marciano, la falta de confianza entre él y los altos mandos y la escasa coordinación operacional, hasta el punto de que nuestras Fuerzas Militares ya no saben qué hacer.

Cada vez es más común que a la llegada de una misión militar o de policía a una labor puntual de perseguir e incautar laboratorios y precursores químicos, insólitamente, soldados y policías terminen secuestrados por la “población”. No se sabe si es una reacción espontánea del campesinado y de los indígenas, o si están instrumentalizados por los dueños del negocio.

Según el ministro Velásquez, quien calificó de inadmisible el último entorpecimiento de labores del Ejército en el Patía (no dijo cerco humanitario, pero tampoco se atrevió a calificar los hechos como secuestro), él dijo que prefería pensar en que los 400 campesinos habían sido “instrumentalizados” por los verdaderos dueños del negocio. Cómo así: ¿es menos grave que los instrumentalicen, a que actúen espontáneamente? Ambas cosas son pésimas. Que el campesinado no acepte la presencia del orden público en sus territorios por voluntad propia es una derrota del Estado. Pero también lo es que no lo hagan manipulados por los narcos.

Conclusión, estamos ante un Ejército que no puede hacer nada. Porque si va a cumplir una misión y la población, libre o de forma manipulada, los secuestra, rápidamente opera una intermediación de la Defensoría del Pueblo que sencillamente, a cambio de concesiones que desconocemos, los saca de la zona y los pone fuera de circulación de su objetivo misional.

La pura verdad es que hoy nuestra Fuerza Pública no tiene un respaldo ni político, ni legal, para responder ante una provocación del orden público. Por el contrario, en los intentos de control ordenados por el Gobierno terminan secuestrados, se burlan de ellos, los tratan como corderos, se crea una desmotivación total y los condenan a la absoluta inoperancia. Terminan humillados, no tienen ni idea de contra quién disparar, y terminan convertidos en un hazmerreír.

Muchos pueden opinar que este es precisamente el ansiado desescalamiento de la guerra: que el Ejército y la Policía vayan a desmantelar laboratorios de coca y regresen con el rabo entre las piernas. No hacer nada salva vidas, claro. Pero el territorio nacional se está erosionando bajo el control de autoridades que no son las del Estado. Implica que a la población que no esté de acuerdo con ello no le quedan sino dos alternativas: obedecer o huir.

Como lo hizo el Gobierno, responderle a este grupo de soldados y policías de la reserva que se fueron a la plaza de Bolívar fue a protestar por la mesada 14 es una falta de respeto total. Ellos fueron a clamar por dignidad. Y que se sepa, hasta ahora, reivindicar la dignidad no es una actividad ni subversiva ni golpista, a no ser que se le mezcle violencia en el reclamo, que aquí no se vio por ningún lado.

Presidente Petro: no toda manifestación en su contra que grite “abajo Petro” tiene planeado defenestrarlo, así usted alimente la ilusión de que lo intenten, porque le permite fortalecer sus bases populares. Pero créame: en Colombia, ni al más antipetrista le cabe en la cabeza un golpe de Estado en su contra.

MARÍA ISABEL RUEDA

(Lea todas las columnas de María Isabel Rueda en EL TIEMPO, aquí)