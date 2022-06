Campaña de asco

No recuerdo, en elecciones presidenciales que me haya tocado vivir, haber sentido tanta incertidumbre con los resultados. Porque no nos digamos mentiras: cualquiera de los dos candidatos que escojamos implicará, a su manera, un salto al vacío.



Pero el problema no han sido solo los candidatos, sino los métodos de las campañas. En esos equipos normalmente no trabajan ángeles, sino estrategas a veces sin ética y sin límites. Pero lo que hemos visto en estas elecciones produce indignación y asco.

Es que ¿quién queda bien de todos los que aparecen en las reuniones registradas en los ‘Petrovideos’? Nadie. Quizás únicamente el senador Luis Fernando Velasco, a quien no se le oye aconsejar ninguna estrategia puerca. Pero entre los demás no se salva ni siquiera la simpática y vistosa esposa del candidato Petro, a quien se le escaparon unos vergonzosos comentarios sexuales contra las periodistas mujeres. No me referiré, a propósito, a las declaraciones de la joven hija de Petro: los hijos merecen una consideración especial cuando intervienen en las campañas políticas de sus padres, porque llegan allá “ensanduchados”. Dejémoslos en paz.

En cuanto a las bodegas petristas que desatan sus odios y calumnias contra sus contradictores, eran un mecanismo requeteconocido y detectado hace rato, que se ha dejado conocer mejor en la campaña, ya manejadas por gente de carne y hueso y con libretos diseñados con malicia. Gracias a las filtraciones de los ‘Petrovideos’ vimos cuánta porquería están dispuestos a procesar por redes y sin hígados, incluidos los ataques contra la vida personal, profesional y el aspecto estético de un contendor. Incluso, uno de esos asesores exige “correr las líneas éticas” de la información.



Hasta respetadísimas cadenas de televisión han resultado salpicadas por insinuaciones de que tienen mecanismos para “prestar” empleados de ellos a la campaña petrista, pagados por las cadenas. Eso me niego a creerlo todavía. En otra escena, una asesora de Petro, actual senadora, lo regaña porque no sabe mentir acerca de sus planes sobre la política de extradición. ¿Será el instructivo de una forma de gobernar?

Cuando confirmaron, muy probablemente con las pruebas que EE. UU. había aportado al respecto, que la gente de Petro entraba a las cárceles a ofrecer gabelas a extraditables a cambio de favores económicos y/o electorales, decidieron hacerle a ello un control damage, o sea, buscar que la propia campaña se anticipara a revelar el escándalo, antes de que se lo reventaran los adversarios. Alejandro Gaviria no imaginó para lo que serviría su “explosión controlada”. Pero, sin duda alguna, la tapa de las tapas fue el artículo del señor Jorge Gómez Pinilla, con una versión sobre el secuestro y la posterior desaparición, para siempre, según parece, de la hija de Rodolfo Hernández, que por 17 años ha mantenido a su familia en una profunda zozobra. Fui ponente en el Congreso del delito atroz de la desaparición forzada. Para mí tiene, además, esa gran trascendencia. Sin prueba alguna, basado en un rumor, escribió en 'El Espectador' este señor que la niña estaba confinada en un hospital siquiátrico. Ante semejante porquería, 'El Espectador' “despublicó” la columna, seguramente presionados, autor y periódico, por las protestas de gente honorable, un periodista y un abogado, que aparecían mencionados en la columna como “interesados en colaborar” en semejante vileza.



Y si Gustavo Petro gana las elecciones, esta serie de porquerías no serán las últimas que veremos, por lo que deberemos mantener intacta nuestra capacidad de asombro.



Como periodista, me he preguntado cómo ejerceré mi oficio a partir del lunes, en caso de que Petro gane. Y la respuesta me ha resultado más fácil de lo que esperaba: haciendo periodismo, buen periodismo, como siempre. Sin tragar entero, investigando, opinando y denunciando cuando toque. Lo que sí espero es que las garantías de libertad de expresión de las que hemos gozado tradicionalmente los periodistas colombianos se mantengan intactas en la era Petro. Por lo que a todo lo anterior habrá que añadir la lucha, ojalá con la solidaridad de todos los colombianos, para que se mantenga el respeto por el libre ejercicio de este bello oficio, en lugar de que se nos convierta en una peligrosa ruleta rusa.

Si Petro gana, ello implicará que habrá en Colombia un gigantesco relevo de la clase política, que con el tiempo sabremos si resultará peor o mejor que la que existe, con todos sus defectos y virtudes. Pero Petro también arrastra lastres de la vieja generación, que le resultarán útiles a la nueva para aprender viejas mañas clientelistas de las que algunos de sus hoy asesores son Ph. D.



De manera que sobra que me pregunten por qué aseguro que lo de este domingo será un salto al vacío.

MARÍA ISABEL RUEDA

