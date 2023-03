Bienvenidos al pasado

Siempre ha sido difícil ser el hijo de, el hermano de, el papá de. Debería, para un presidente, por ejemplo, existir un botón que pudiera apagar a esos familiares más cercanos que inevitablemente tienen que continuar viviendo sus vidas; pero a los que muchas veces se les vuelve imposible hasta conseguir un trabajo digno, y solo tienen la alternativa de pasar hambre porque, de lo contrario, inmediatamente se lo atribuyen a palancas del poder.

No soy parte de quienes se despelucan de admiración, como Humberto de la Calle en un trino, porque Petro le hubiera solicitado a la Fiscalía investigar las conductas de su hijo y hermano. ¿Qué otra alternativa tenía? ¿Salir ante la opinión a defender su inocencia? Imposible.



Petro, además, sabía todo desde el 1.º de febrero, cuando su exnuera fue a visitarlo y personalmente le contó todo lo que venía ocurriendo. Pero solo procedió con su comunicado a pocas horas de que supo que Semana sacaría ese día (jueves) la entrevista con doña Dayssuris. Publicada esta, ya quedaba agotado el tiempo para denunciar y ganarse las felicitaciones de De la Calle.

Lo otro criticable en lo que a Petro respecta, porque hasta ahora nada indica que él hubiera tolerado esta situación y merece el beneficio de la duda, es que hábilmente encabezara su comunicado con una frase ambigua: “Ante la existencia de rumores en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando y mi hijo mayor, Nicolás Petro, le pido al Fiscal adelantar las investigaciones necesarias...”. Qué pena. Pero ya, a este punto, no son rumores. Dayssuris es testigo presencial de la entrega de muchos de estos dineros, supuestamente con destino a la campaña de Petro padre, a donde no llegaron; porque, según su exesposa, Nicolás hijo decidió quedarse con ellos.



La otra trampita del comunicado es encapsular a Juan Fernando y a Nicolás en la conducta vieja ya denunciada, por lo cual no es ninguna novedad, de que los narcos han estado dispuestos a pagar millonarias sumas de dinero a abogados a cambio de cupos en la paz total. En torno a ese delito solo se ha mencionado a Juan Fernando. Y es aún difícil probar su vinculación.

Lo nuevo es que el Presidente se abstenga de mencionar en su comunicado al Fiscal la posible recepción ilícita de dineros por parte de Nicolás Petro. Y le debe doler mucho, comprensiblemente.



Rescatable del comunicado sí es que, por lo menos, aunque tardío, advierta que en su gobierno no cabrá “quien quiera sacar provecho personal (...) incluso si son miembros de mi familia. (...) Respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”.



Bastante obvio resulta que los donantes de la campaña ‘Petro presidente’ no iban a regalarle el dinero al “chino Petro por chirriado”. Era a cambio de algo, contratos, licitaciones, concesiones, cuotas y por eso resulta tan chocante que, según la propia Dayssuris, por la casa de Nicolás desfilara todo el gabinete ministerial, con escasas excepciones, muchos quizás cuadrando favores para el hijo.

De hecho, al entorno de Nicolás y de su amistad con el hijo del célebre ‘Ñoño’ Elías habría sido adjudicada la seccional regional del Sena en Córdoba. Fue tal el escándalo que hubo que rebarajar. Pero si así se reparte el Sena en el país, además de muchas otras cosas, en el Gobierno del Cambio, nada ha cambiado. No solo siguen reciclándose los delincuentes de siempre, sino los delitos de siempre, como enriquecimiento ilícito, financiación ilegal de campañas, lavado de dinero y tráfico de influencias.

Más aún. A las reformas del Gobierno, especialmente de la de salud, les han salido muy fuertes opositores desde otros partidos. Muchos pensamos que eso durará hasta que “los arreglen”, mejorándoles sus cuotas burocráticas en el Gobierno del Cambio, exactamente igual a siempre.



A Dayssuris hasta la acusan, en este gobierno misógino, de mujer despechada. Pero nadie por ahora puede comprobar que lo que ha dicho sea falso, porque incluso prometió entregar a la Fiscalía pruebas de lo que sostiene. Y que todavía tiene en un CDT parte de la plata.



De su entrevista con Semana sí hay dos frases dignas de ser rescatadas, porque son como una bienvenida al pasado. Según Day, su exesposo Nicolás sabía que tarde o temprano ella entregaría su cabeza en bandeja “de plata”. Tal cual. Y que todo fue a las espaldas de Petro. Nos suena...

A estas alturas, hay que reconocerlo: en el escándalo del 8.000 el despechado era el tesorero de la campaña, Santiago Medina. Jamás logró que le dieran la embajada en Italia que ambicionaba y se sintió insultado con la de Grecia. Pero nunca podremos decir que, en la entrada de dineros calientes a la campaña de Ernesto Samper, hubo algún familiar cercano involucrado, que es lo que vuelve la situación de Petro más angustiosa.



Aunque él no resulte directamente salpicado, es indudable que al Gobierno sí le hará daño.

MARÍA ISABEL RUEDA

(Lea todas las columnas de María Isabel Rueda en EL TIEMPO aquí).