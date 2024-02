Benedetti se gana el limbo

Este gobierno le debe tener mucho miedo a Armando Benedetti como testigo, desde que le pagó su silencio tan caro: abriéndole una embajada que había estado cerrada 25 años, ya que sobraba pues podía manejarla la embajadora de Colombia en Italia. Su sueldo mensual se lo calculan en 49 millones de pesos. Embajada con fucú, esa de la FAO. El último en ocuparla fue Sabas Pretelt, quien tuvo que dejarla para acudir a los llamados de la justicia en Colombia.

Varias curiosidades. La primera, el afán con el que se realizó el nombramiento y con el que se posesionó Benedetti. La segunda, la oportunidad. El viernes 2, la Corte lo había llamado a ampliación de indagatoria por uno de los procesos que le tiene abiertos, que son cinco. Dos que están en etapa de investigación formal y tres en investigación previa.

1- CASO FIDUPREVISORA. Delito, concusión. Investigan si el nuevo embajador ante la FAO hacía exigencias de dineros a docentes de Córdoba a cambio de gestionar que la entidad –que Benedetti manejó en varios gobiernos, hay que reconocerlo– les agilizara sus pensiones vitalicias. También se investiga si partían las ganancias con Fecode, el popocho sindicato que le regaló al movimiento de Petro 500 millones con destino a su campaña presidencial y que el jueves pasado lideró la segunda toma violenta de la Corte Suprema de Justicia en su historia por parte del M-19. Según el nuevo embajador, estaría siendo víctima de falsos testigos pagados por la Fiscalía.

2- CASO FONADE. Delito: interés indebido en la celebración de contratos. Investiga la justicia si los contratos de esa entidad los manejaban, a cambio de coimas, Benedetti y los exsenadores Musa Besaile y ‘Ñoño’ Elías, quienes desde el año pasado confesaron; y quienes este 8 de febrero fueron condenados por la Corte a cárcel, multas e inhabilidades para ejercer cargos públicos. El entonces presidente Santos, que le entregó Fonade, se lo quitó cuando un gerente que puso en la entidad le dijo: ¡por favor, Presidente, sáqueme de aquí, esto es una cueva de ladrones! De ahí el origen del distanciamiento entre embajador y expresidente…

3- CASO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE SERVIDOR PÚBLICO. Informes periciales de la Corte han detectado al menos 2.971 millones de pesos en su patrimonio que no ha podido justificar ni contable ni financieramente. Otra prueba en su contra es la compra de una mansión en Puerto Colombia en 2020 por 3.600 millones; según explicó nuestro embajador ante la FAO, gracias a la amabilidad de un préstamo sin intereses (¿y sin interés?) que le hizo su buen amigo y financiador, el empresario barranquillero Euclides Torres, clave en todos los engranajes de Benedetti. Que se sepa, el préstamo no ha sido pagado. ¿Querido Euclides, no? Y está el caso del millonario apartamento que fue propiedad de mafiosos, que compró en Bogotá su secretaria, sin tener los recursos, y que a los pocos meses le vendió a su jefe. Benedetti pagaba la administración incluso antes del traspaso.

4- CASO “PITUFEO”. Delito: lavado de activos. Una de sus asesoras en el Congreso, cuando era senador, le hacía el favor de depositar en la cuenta de ella platas que le entregaba el senador y que luego se enviaban a Suiza, China, EE. UU., Francia, Hong Kong, España. Lo extraño es que, en una misma tarde, la funcionaria hacía ronda por varias sedes bancarias, para que los montos no llamaran la atención. Ella dice que envió al exterior una suma cercana a los 1.170 millones, pero además, que no era la única funcionaria de Benedetti que le hacía esos favores. También están los casos de FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS CON FUENTES PROHIBIDAS y DELITOS CONTRA MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. Que no se quede por fuera el trámite legislativo de la ley del vigilante, que investiga la justicia si fue ley sastre para su amigote el generoso Euclides, con el objeto de que la suya y si acaso otra empresa tuvieran el monopolio de las certificaciones anuales de “actitud psico-física para el porte de armas de los vigilantes”. Bonita y fácil entrada económica.

Entonces la maratón fue así: Benedetti es llamado a ampliación de indagatoria el 2 de febrero por la tarde. Esa misma noche se publica su hoja de vida como aspirante a la FAO en la página de la Cancillería. El 6 de febrero es nombrado oficialmente embajador y el 8 se posesiona. Tan veloz carrera no le conocíamos a nuestra diplomacia.

Benedetti estaba nervioso. Le era urgente recuperar el fuero para ganar tiempo, porque ahora, mientras se surte la disputa sobre la competencia entre la Fiscalía y la Corte, todo puede volver a comenzar de cero. Al ciudadano italiano Benedetti este gobierno le regaló su limbo. No se sabe qué es peor: si un funcionario chantajista o un presidente que se deja chantajear.

MARÍA ISABEL RUEDA

