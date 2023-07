Señor ministro de Defensa: como culpó a la sargento Ghislaine Karina Ramírez de que su secuestro por parte del Eln, cumpliendo una orden de traslado a Arauca, había sido producto de una imprudencia por andar sola con sus hijos en una zona donde hay presencia del Eln, asumo la vocería de muchos colombianos para solicitarle un inmenso favor. Que nos elabore un mapa, cuanto antes, que nos sirva para ser “prudentes” en nuestro diario vivir, para saber a dónde sí podemos ir a pasear con nuestros hijos, hacer mercado, parar en una gasolinera o transitar por una carretera. Si usted es tan amable de facilitarnos ese mapa, los colombianos podremos contar con una orientación precisa de cuáles son las zonas del territorio vedadas para quienes no estamos alzados en armas.

En espera de ese mapa, permítame además referirme a las voces de apoyo de algunos de sus colegas sobre tan insólita declaración suya. La más incoherente fue la del presidente Petro, quien para defenderlo de esta tremenda ‘gaffe’ y responderle a ‘Semana’ por su fuerte carátula de que le quedó grande el cargo como ministro de Defensa, el mandatario dijo algo que no tenía que ver ni con lo primero ni con lo segundo, tan deshilvanado como él expresa sus trinos y sus discursos. “¿Es que lo que quieren es un ministro de Defensa que deje fusilar jóvenes, bombardear niños o dejar pasar la cocaína?”. ¿Algo que ver con la discusión?

Pero otra reacción, igualmente extraña y sobre la que también asumo la vocería para protestar, fue la del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien, quitándose su máscara de economista serio y ecuánime, respondió ante la carátula de ‘Semana’: “Los ‘traficantes’ patalean desde revista ‘Semana’ ”. A usted también, ministro, le exijo en nombre de mis colegas que señale quiénes son los traficantes que trabajan en ‘Semana’.

Mientras esperamos el mapa del ministro y las aclaraciones del otro ministro, vamos derecho a la propuesta de Petro de la que no se ha dejado de hablar en varios días. Dijo en Chocó: “A un millón de jóvenes les vamos a pagar para que no maten”. Luego remata Petro por donde debió haber comenzado: que los jóvenes que abandonen la violencia tendrán posibilidades de estudiar. Pero, así como quedó anunciado, como un canje de plata por no matar, de nuevo asumo la vocería para afirmar que le hace un daño horrible al país. Es una subversión radical del orden moral. Las civilizaciones de todos los tiempos funcionan al contrario: se censura y se castiga el mal comportamiento. No se premia. Y si bien en algunas ocasiones se recompensan las buenas acciones, nunca se recompensa la abstención de las malas. Los colombianos no recibimos ningún beneficio del Estado por no matar, no robar, no acuchillar en una esquina por robar un celular. Y resulta además imposible físicamente cumplir con tales estímulos prometidos por el Gobierno ante la abstención del mal: ¿cómo se calculan? Las penas se cuantifican por la magnitud del delito. ¿Las recompensas también? Y seamos sinceros: entre que le paguen a uno para no matar, o pedir un rescate para devolver a un secuestrado con vida, no hay diferencia.

Muchos jóvenes que deben estar luchando para matricularse en la universidad se estarán preguntando: ¿y qué pasa con los que nos comportamos bien como un impulso moral? ¿Tendremos derecho a reclamar nuestro subsidio?

Más grave aún: como no les van a dar a todos los colombianos recompensa, resulta bastante posible que matar se convierta en un estímulo muy peligroso para que jóvenes que no delinquen terminen metiéndose en la categoría de los que sí, para hacerse merecedores de su recompensa. Es que se van a terminar pagando recompensas por acciones que otros jóvenes no hacen sin necesidad de ser recompensados. Lo que se logra con ese programa llamado “jóvenes en paz” es un pésimo ejemplo para nuestra juventud, porque en el fondo demuestra que, en Colombia, matar sí paga.

Como última reflexión, asumo otra vocería: esto va directamente al Eln y dice así: “Queridos amigos. Hemos recibido la orden del Gobierno de cambiar nuestro lenguaje hacia ustedes dizque para quitarle intensidad al conflicto. A mí su comportamiento me parece objetivamente criminal y por desgracia, como esos actos que ustedes practican están tipificados en nuestros códigos y Constitución, me queda difícil decirles que mientras se sigan burlando del país les voy a expresar una migaja de cariño. Ustedes son unas personas indeseables, horribles, de actuar repugnante, que justifican su rebelión por las desigualdades y la pobreza del país. ¿Pero cuántos pobres hay a quienes no se les pasa por la cabeza reivindicar su situación a través de la violencia? Mientras no entreguen las armas y se reincorporen a la sociedad, no obtendrán de mí, ni de miles de colombianos, ni besos, ni abrazos, ni ternura”.

MARÍA ISABEL RUEDA

