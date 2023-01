Acertijos del 2023

Regreso de vacaciones para reanudar 45 años continuos de columnista. 2023 lo inauguramos enfrentados a los siguientes acertijos, descartando por ahora, y por razones obvias, los que irán surgiendo durante el año.

– Cese bilateral: Bajo este gobierno dejó de llamarse “cese del fuego” y fue rebautizado “cese el fuego”, porque a Petro le encantan las figuras retóricas como la “paz total”, que tiene un abismo de distancia con lo que es realmente factible en un país gobernado por el narcotráfico y la minería ilegal. Con decirles que vamos a volver a negociar con las Farc después de la paz ‘total’ del nobel... Petro anunció su inexistente acuerdo con el Eln el 31 de diciembre por Twitter, poco antes de medianoche, como si tuviera un ánimo clandestino. Lo curioso es que los decretos respectivos solo fueron conocidos al tercer día, firmados por esa nube negra que es el ministro de Defensa, que supuestamente el 31 tenía como ministro encargado al comandante de las Fuerzas Militares. Se supone que en algún momento de esa tarde la nube negra reasumió su cargo y firmó. Lo más probable es que después de su desmentido de que existía un acuerdo, el Eln aceptará “cese el fuego” tarde o temprano, luego de pasear un poco más por México, Chile y Noruega. Pero ese grupo ya sabe hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno con tal de obtener la presea de un acuerdo con los elenos. Eso les permite avanzar velozmente en sus peticiones, que, desde ya, apuesto a que terminarán en una constituyente. Petro prohibirá a Ejército y Policía realizar acciones ofensivas. Lo que resulta bien curioso es cómo harán entonces nuestras Fuerzas Militares para cumplir con sus deberes que les ratifican en el decreto que se cayó de “seguir realizando operaciones militares contra el narcotráfico, la minería ilegal, secuestro, extorsión, reclutamiento de menores, contrabando, tráfico y porte de armas” y hacer efectivas las órdenes de captura, cuando además, las fuerzas que pactarán con el Gobierno y las que no se traslapan en los territorios. El más genial resultó ser el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño. Transformó este fracaso rotundo en un triunfo del Gobierno, porque dizque logró meter a la fuerza, en la agenda, el tema del cese bilateral en la próxima ronda de México. ¿Un verdadero prestidigitador?

– Inflación: Con la más alta de este siglo, pocas esperanzas hay de que comience a ceder a corto plazo la loca dinámica que trae. El motor fue el costo de los alimentos, y las cosechas solo se verán a mediados del año. En momento muy inoportuno el Gobierno activó el alza de combustibles, impuso un arancel del 40 % a prendas de vestir y calzado –lo cual obviamente aumentará el contrabando e incidirá en la inflación– y les subió el IVA a restaurantes, hoteles y tiquetes aéreos. Nuestra inflación fue de un escandaloso 13,12 %, pero en Brasil está en el 6 %. ¿Qué están haciendo allá bien y acá mal?

– Cambio climático: Aumentarán los fenómenos climáticos extremos en frecuencia e intensidad. Pero políticamente, la discusión con Petro es si en su discurso ambiental, cuyo eje es la industria minero- energética, es acertado que la mitigación sea nuestra prioridad, (cuando somos responsables apenas del 0,4 % de emisiones del mundo), o si lo debe ser más bien la adaptación: invertir para que en las temporadas de sequía la gente no se muera de sed, y no se ahogue en las de lluvias. Invertir urgentemente en infraestructura que evite desbordamiento de ríos y anegación de pueblos. Para eso necesitamos plata, que no habrá si cancelamos la exploración y explotación de petróleo y gas. Pero como Petro es un líder de pasarela mundial, (o eso pretende), una agenda climática que hace más énfasis en la mitigación que en la adaptación es lo reputado como políticamente correcto.

– La guerra: Tanto ha cambiado por cuenta de ella que el mundo aún no logra hacer el inventario. Sigue siendo prematuro decir que Rusia fue derrotada en su invasión a Ucrania, aunque es cierto que evaporó, en seis meses de mala gestión, la reputación de Putin como enemigo inteligente, hundido en su egolatría de revivir el imperio zarista. La modernización del ejército ruso se reveló como una farsa. Rusia esperaba un Occidente dividido como lo está sobre Irak, Siria y el presupuesto de la Otán, pero encontró que sobre Ucrania tiene el mismo libreto. Aún pendiente está la amenaza nuclear, pero ni siquiera hay seguridad de que su estrategia con misiles le funcione. China e India están incluso en desacuerdo. Queda por verse si Europa sobreestimará a Rusia como amenaza, y si la Otán perderá la paciencia y empujará a Ucrania a una paz desfavorable para ella.

¿Será que el 2023 nos permitirá en algún momento ponernos más optimistas?

Entretanto: Cómo extrañaré las tertulias con la inteligentísima Lilly de Ungar, en su escritorio de la Librería Central.

MARÍA ISABEL RUEDA

