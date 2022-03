¿A dónde va El César?

A César Gaviria lo elegimos bajo el eslogan de ‘¡Bienvenidos al futuro!’. Pero su reunión con Gustavo Petro hace pensar más bien en si ahora no estamos siendo bienvenidos al pasado, si Petro llega al poder con el empujón institucional del oficialismo liberal. La regresión se consolidaría decretando la emergencia económica y social del artículo 215 de la Constitución, que le permitirá, durante 90 días, portarse como un dictador.

A pesar del cariño que le he tenido al expresidente en el curso de estos convulsionados años, la reunión me erizó, como a Amparito Grisales, viendo esta falta de escrúpulos mutuos y estos pactos que quedaron abiertos hacia el futuro, dependiendo claramente del resultado de las elecciones a Congreso y consultas presidenciales.



No veo qué tuvo que ver esto con lo ideológico, “ni qué ocho cuartos”, como dijo Petro de Ucrania. Fue un preacuerdo electoral. Volver a hablar después del 13 de marzo, y así negociar con mejor pulso lo que viene, desde la vicepresidencia para abajo.



La composición del Congreso va a ser definitiva, lo cual han opacado las consultas. El liberalismo, con 14 senadores, mínimo aspira a conservarlos y a añadir siquiera uno más. (Samper, con el 8.000, dejó dueño al liberalismo del 50 % del Congreso). Y por las mismas cifras anda el Partido Conservador.



Entre el Polo, los Decentes y los suyos propios, en el Pacto Histórico se pueden reelegir entre unos 7 y 10 senadores actuales. Si Petro logra poner un millón de votos más, subirían a 15 o hasta a 20, con los nuevos. Pero si su votación está por los alrededores de los 3 (¿hasta 4?) millones, nada de raro tiene que Petro ponga los 30 senadores que pretende sacar.



Y si las elecciones están difíciles, las coaliciones, peor. Seguimos en una corrida que tiene un toro robusto y sólido que embiste los burladeros mientras un público lo aplaude, pero está solo él en la plaza. No hay torero.



La vez pasada, Petro logró 2’800.000 en la votación de su coalición, contra los casi 4 millones que obtuvo Duque en la suya. Si ahora se dispara la consulta del Pacto Histórico, este 13 de marzo quedaría despejada la primera vuelta. Más aún, con las otras tan débiles como parecen. Ni siquiera es claro que fuera de coaliciones, Uribe o Cambio Radical lograrán mantener sus curules.



Todo esto, y mucho más, lo sabe el presidente Gaviria. Él es un animal político y un hombre supremamente astuto. Puede ser que su movida tenga como cálculo crearle, a un futuro gobierno de Petro, acompañado por un Congreso probablemente con mayorías de izquierda, una especie de muro de contención, para que Petro no se nos chifle en el poder.



De otra manera, no se entendería que Gaviria haga pactos con quien destruiría los cimientos de su gran legado de Gobierno: la Constitución del 91. El expresidente votó la vez pasada por Duque para no adherir a Petro. Parecería que en esta oportunidad no tendría reato en apoyar, si toca, a quien desafía sus grandes logros, como la independencia del Banco de la República, garante de nuestra estabilidad económica y de tradicionales inflaciones de un dígito.



O la privatización de los servicios públicos. O la Ley 100, acabando con los fondos de pensiones privados, que han permitido un ahorro a los colombianos de cerca de 360 billones, centralizándolos en lo que en el pasado fue el desastre del Seguro Social. Devolvernos exclusivamente al sistema público sería montar una pirámide como la de David Murcia en DMG, pero de pensiones.



Quiere desmontar el sistema privado de salud y las EPS, que permitieron a Colombia pasar de una cobertura del 29,21 %, en el año 95, a una del 99,01 % en enero de 2022, aun con problemas que hay que corregir, cierto. Quiere subirle los aranceles a la importación de alimentos e insumos.



De la despetrolización a 15 años que propone Petro, lo realista es pensar que sería imposible antes de 50 o incluso 100 años, y menos después de esta guerra de Rusia contra Ucrania (¡qué ocho cuartos!), que impondrá un nuevo orden económico mundial. En el cual los combustibles son invitados de honor. Es decir: si es por Gustavo Petro, se lleva de tajo los logros de la Constituyente de Gaviria.



Ese panorama de alianza Gaviria-Petro se acerca si el ganador de la consulta Centro Esperanza es Sergio Fajardo y no Alejandro Gaviria, a quien el expresidente aún no descarta apoyar. Pero El César seguramente ya habrá entregado su jefatura liberal para cuando sepamos si Petro le va a apostar a quedarse en el poder los 70 años del PRI en México, o los 70 del peronismo, los 60 del castrismo, o los casi 30 del chavismo.



Todo esto nos deja una lección. Nada de votar ni por Congreso ni por las consultas con el corazón. Hay que votar con la razón.



Entre tanto… Esperar el desarrollo del escándalo del senador gavirista Mario Castaño y su banda.



MARÍA ISABEL RUEDA



