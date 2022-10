Colombia, como tantos otros países en el mundo, tiene en sus metas solidificar las bases que aseguren su soberanía y seguridad alimentaria, es decir, producir los alimentos suficientes para su población, sin depender de terceros. Eso sí, Colombia a diferencia de tantas otras naciones que buscan este objetivo, cuenta con una amplia frontera agrícola que le permite soñar con convertirse despensa mundial.

Pero más allá de las extensiones de tierra cultivable (que claro, son una ventaja comparativa), el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria pasa, primordialmente, por incrementar la productividad de los cultivos.

En ese sentido, la óptima nutrición y protección de los cultivos es determinante. Hace ya unos años, el desafortunadamente desaparecido Instituto Internacional de Nutrición Vegetal IPNI, señaló que en Colombia hacemos pasar hambre a los cultivos. Y, obviamente, si no están bien alimentados, las cosechas que recogeremos serán menos abundantes y con frutos de menor sabor y calidad.

A través del trabajo en campo que desde Procultivos ANDI hemos venido haciendo desde años con agricultores a lo largo y ancho del país, hemos podido comprobar que los cultivos en Colombia sufren de desnutrición. Por mencionar algunos ejemplos de los datos consolidados, en los cultivos de frutas, la nutrición de suelo y plantas está en 20 % de lo que significaría una óptima nutrición vegetal, en café entre un 13 % y 15 %, en verduras y hortalizas en un 18 %, así mismo otros datos.

Al hablar de una alimentación correcta no se hace referencia a inundar de fertilizantes los cultivos, por supuesto que no, se trata de utilizar las tecnologías correctas según cada tipo de cultivo y en las dosis indicadas. Una simple analogía para esclarecer: si un ser humano está desnutrido, la fórmula para recuperarlo pasa por entregar los alimentos indicados, preferiblemente por un profesional de la nutrición y no llenarse hasta la saciedad con lo primero que encontremos en nuestra despensa. De igual forma los cultivos, con la analítica de suelo y plantas el agrónomo puede indicar la dieta específica que requiere el cultivo.

Por otra parte, muy importante está la protección de los cultivos contra plagas, enfermedades y malezas, sobre todo si tenemos en cuenta que Colombia es un país tropical y su diversidad en la materia es inmensa, además, si sumamos los diferentes climas que se tienen en las regiones agrícolas del país. Por tal razón, es un imperativo utilizar de manera adecuada los insecticidas, fungicidas y herbicidas, según cada caso específico.

La debida protección y nutrición de cultivos redunda, sin duda alguna, en aumentos de las productividades y según la FAO en la mayoría de los cultivos Colombia tiene oportunidad de mejorarlas. Uno de los ejemplos que indica la organización internacional está en el cultivo de arroz; en Colombia se producen cerca de 5,4 toneladas por hectárea cada año, cifra inferior a la de países como Vietnam (5,7 t/ha), Brasil (6 t/ha), Argentina (6,7 t/ha), China (6,9 t/ha), Perú (7,7 t/ha) y Estados Unidos (8,4 t/ha).

Otro ejemplo, que encontramos con cifras de la FAO, es el del cultivo de papa. En Colombia se producen cerca de 21,4 toneladas por hectárea cada año, cifra inferior a la de países como Estados Unidos (48,8 t/ha), Argentina (32,0 t/ha), Brasil (30,6 % t/ha), México (28,9 t/ha) y Chile (24,7 % t/ha), situación que se repite en otros cultivos.

Incluso, al revisar las cifras del DANE, encontramos lo siguiente: para el caso de arroz, quienes no utilizan ninguna tecnología en sus cultivos para protegerlos y nutrirlos, tienen rendimientos inferiores al promedio nacional (5,02 t/ha), mientras que los agricultores que sí los usan, de acuerdo con la realidad de cada finca derivada de los exámenes y la analítica de nutrición y protección, están por encima de ese promedio (5,93 t/ha). Lo mismo ocurre en otros cultivos.

Se hace evidente entonces que el uso correcto de las tecnologías para la protección y nutrición de cultivos sí aumenta las productividades, una apuesta determinante si Colombia quiere alcanzar su soberanía y seguridad alimentaria, a la vez que se erige como despensa mundial de alimentos. ¡Sí se puede!

MARÍA HELENA LATORRE

Directora cámara Procultivos ANDI.