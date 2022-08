Consistencia en la agenda ambiental de Petro

En la lucha contra el cambio climático, los pasos en falso pueden ser tan peligrosos como la falta de acción. El esfuerzo de la Unión Europea en la transición hacia fuentes de energía limpias enfrenta un retroceso todavía incalculable por su dependencia del gas de Rusia. El resultado: tener que abrirle nuevamente las puertas al uso del carbón. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones.



La crisis climática no da espera, y el tiempo también se mide en los aciertos o desaciertos de la política pública. Que el futuro verde sea posible, como lo llamó el presidente Gustavo Petro en su posesión, pasa por tres acciones inaplazables: frenar la deforestación, resolver el diálogo social y las consultas previas para acelerar la transición energética y asegurar coherencia en la política fiscal.



A diferencia de lo que pasa en el mundo, donde los energéticos representan el 73 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, en Colombia el 59 % proviene de la deforestación y del sector agropecuario. En 2021 perdimos más de 174.000 hectáreas de bosque, comparables con la extensión de Bogotá. La reducción de la tala indiscriminada de árboles, ligada a la disputa ilegal de los territorios, el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y el asesinato de líderes ambientales, es la verdadera prioridad. Lo ha sido antes, pero es más fácil resolverlo en el discurso que en la práctica.



Sumado a este desafío, es fundamental continuar con la transición energética que dejó en marcha el gobierno Duque. La política energética en Colombia ha sido exitosa porque a lo largo de los años se ha construido sobre lo construido, siempre primando la responsabilidad de los efectos de largo plazo sobre la ideología y los aplausos inmediatos. Colombia dio sus primeros pasos en dicha transición con la Ley 1715 de 2014, y en 2018 se diseñaron un atractivo marco regulatorio, beneficios tributarios y un exitoso plan de subastas. Como resultado, daremos un salto cuántico en energía eólica y solar.

Garantizar la conexión de los proyectos de La Guajira a las líneas de transmisión atrasadas por las consultas previas es urgente. La conexión y construcción de más de 2.500 megavatios está dependiendo de este proceso que completa más de tres años. Presidente Petro, utilizar sus fortalezas en el diálogo social para reglamentar y mejorar este mecanismo es esencial para que la transición tome la velocidad que necesita. Soy optimista. Confío en que se logre el balance entre una buena relación con las comunidades y el avance de los proyectos que Colombia espera. Hasta tanto no se resuelva, hablar de cancelar cualquier fuente de suministro de energía es irresponsable.



Por último, se requiere una política fiscal consistente. Buscar 25 billones de pesos con la reforma tributaria, incluyendo un mayor recaudo en el sector extractivo, y seguir subsidiando los combustibles líquidos por más de 30 billones de pesos anuales no es coherente. Va en contra de todas las recomendaciones para frenar el consumo de combustibles fósiles y enfrentar el cambio climático, además de ser un subsidio que no beneficia a los más pobres.



De nada servirá evitar futuras exploraciones de hidrocarburos si continúa la deforestación, hay un freno de mano a la transición energética y se subsidia con la gasolina y el diésel. Afrontar la crisis climática y proteger a los más vulnerables exige acciones correctas porque cada minuto cuenta. La campaña terminó; es hora de gobernar con acciones pertinentes que conduzcan de manera efectiva a cumplir la meta de reducir en 51 % las emisiones al 2030 sin dejar de proteger la seguridad energética de los colombianos.

MARÍA FERNANDA SUÁREZ

* Exministra de Minas y Energía

