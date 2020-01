Vida en llamas

Cuando comencé mi carrera de pregrado, me sentía profundamente atraída por dedicarme al cambio climático, un tema que para esa época se traducía principalmente en entender las dinámicas atmosféricas y las transformaciones planetarias que produciría el calentamiento global, sin hacer conexiones profundas con áreas del desarrollo. Se veía como un tema lejano y distante, un fenómeno en el que ‘aún había tiempo’ para sentarse a reflexionar sobre las causas que lo habían generado. Incluso, durante muchos años, fuimos capaces de desconocer nuestra responsabilidad frente al tema

Casi veinte años después, el cambio climático ha evolucionado radicalmente para convertirse en un problema de desarrollo, un fenómeno que trasciende lo ambiental y lo difuso para convertirse en uno de los desafíos más importantes de la modernidad. Esto se debe no solo a la velocidad con la cual el fenómeno se ha desarrollado en todo el planeta, sino también a la comprensión holística que se tiene sobre este por medio de la generación de robustas contribuciones científicas y el reconocimiento de insumos y conocimientos locales. Hoy en día sabemos que somos los protagonistas de un suicidio masivo que nos está llevando al borde de un colapso socioecológico.



Este 2020 lo abrimos con las dolorosas imágenes de animales calcinados y moribundos por los devastadores incendios en Australia que han hecho eco en la mente de muchos, y no es para menos. Más de 500 millones de animales (incluso algunos autores ya aseguran que ese número podría duplicarse) han desaparecido por causa del voraz fuego. Los que aún quedan con vida se encuentran en un peligro latente tras haber perdido sus nichos ecológicos, lugares donde tenían acceso a agua, alimentos y seguridad. Esta situación no solo perjudica a esa única especie que se encuentra desplazándose por hallar un nuevo hogar, sino que también repercute sobre esa ‘trama de vida’ que conecta a esa con otras innumerables especies. Por otro lado, finalizando el 2019, la región amazónica también vivió uno de sus peores momentos con los atroces incendios que azotaron la región, donde la fauna y la flora autóctonas fueron vulneradas por las llamas.

Estamos viviendo una época de crisis que está generando cambios transformativos en todas las aristas del desarrollo FACEBOOK

TWITTER

La magnitud e intensidad de estos incendios acentuados por las acciones del hombre solo nos está permitiendo ver una pequeña parte de lo que podría ocurrir pronto en otros lugares del mundo, causando daños irreversibles e ingobernables en los sistemas sociales y ecológicos del planeta. De hecho, numerosos autores ya aseguran que entramos en una sexta extinción masiva, una en la que se verían implicadas muchas contribuciones de la naturaleza necesarias para sostener importantes actividades humanas.



Vale la pena recordar que uno de los más recientes informes de la Ipbes (Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos) señala que más de un millón de especies animales y vegetales tienen amenaza de extinción para las próximas décadas. Tal como señala la Evaluación Global de Biodiversidad, se trata de un “declive sin precedentes en la historia de la humanidad”, el cual afectaría de indiscutible manera el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Nos enfrentamos entonces a una cruda realidad, una en la que cada día que pasa se nos hace más difícil minimizar situaciones de gran complejidad asociadas al cambio ambiental global. Estamos viviendo una época de crisis que está generando cambios transformativos en todas las aristas del desarrollo.



A pesar de esta dolorosa aceptación, debemos reconocer que está germinando un llamado de acción urgente que debe generar oportunidades para un cambio conciliado, sostenible y sistémico. Este cambio ha iniciado con la unión de millones de voces unidas para exigir compromisos más efectivos frente a la grave situación ambiental que estamos viviendo. De ahí pende la esperanza de muchos de los que decidimos dedicar nuestra vida profesional y personal a trabajar por estos temas.



* Investigadora y experta en sostenibilidad. Universidad EAN