Hace un mes estuve en México visitando casos de transición energética junto a más de treinta jóvenes de toda la región latinoamericana que están trabajando desde sus países este tema desde diferentes perspectivas. Algunos enfocados más desde la política, otros desde la economía, la ingeniería o el trabajo social.



Tuvimos la oportunidad de conocer experimentos de energía solar fotovoltaica en universidades y en plazas de mercado. También interactuamos con proyectos de movilidad sostenible que buscan crear conciencia a favor de un mercado más eficiente. Compartimos con expertos nacionales que, desde las finanzas y las inversiones, están ejecutando iniciativas asociadas a los bonos de carbono para promover la mitigación al cambio climático.

Quedamos inspirados y motivados, porque sabemos que en América Latina están pasando cosas interesantes a favor de la sostenibilidad y, en general, en pro de la innovación climática. No solo en México, por supuesto, sino en muchos lugares de la región, incluso aquellos que creemos son recónditos.

Mi principal hallazgo de todo este proceso —conectado con la dinámica académica que tuvimos antes de la visita presencial a México— es que a pesar de que están pasando muchas cosas al tiempo para potenciar la transición energética en nuestra región, aún muchas de estas iniciativas no están articuladas y lo más grave es que, en muchos casos, aún no sabemos cómo, cuándo o dónde dar el paso.

Es decir, prácticamente nos obligamos a correr para potenciar la “transición energética” —a como dé lugar y sin tener claro a qué nos estamos enfrentando—, pero no nos damos cuenta de que así no funciona. Tensiones geopolíticas e incertidumbre económica en todo el mundo pueden empujar cambios de un momento a otro que no esperábamos.

Desarrollar iniciativas que apalanquen la transición energética desde diferentes dinámicas es urgente y clave, pero debemos revisar con cautela cómo lo vamos a hacer, en quiénes nos vamos a apoyar, qué mercados vamos a potenciar, cómo manejar los riesgos y de qué forma atraer a todos a potenciar el cambio.

Vivimos en un momento crítico de la humanidad. Necesitamos más de cuatro billones de dólares para cumplir con lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030. Y si no proyectamos de forma eficiente, sostenible y justa, la transición energética en nuestra región, seguramente ese costo será mucho más grande de lo que se está pronosticado.

Estamos a tiempo de que eso no nos pase. Para eso, nos toca tener claro que necesitamos incrementar la ambición —sobre todo— de metas políticas y financieras, inspirar la credibilidad de estos proyectos y potenciar la implementación coordinada, equitativa e integral en todos los rincones de la región.

MARÍA EUGENIA RINAUDO

