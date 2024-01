La acción climática, una oportunidad para los negocios en Colombia

Después de haber vivido una vez más la adrenalina de una conferencia de las partes (COP) con sus largas filas, sándwiches fríos, anhelados reencuentros y horas de incertidumbre, la 28.ª Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas cerró en Dubái con mejor pronóstico de lo que inicialmente se esperaba.



Precisar en el texto final “la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles” es, quizás, una de las conclusiones más importantes. Aunque es lógico que debíamos haber tomado esta decisión hace mucho, lo trascendental aquí es que finalmente todas las partes estuvieron de acuerdo. El consenso entre los países define todo en estos escenarios.

Esto es un claro mensaje de transición. Si bien esta decisión no es por el momento de obligatorio cumplimiento para los países, sí se promueve la implementación voluntaria de acciones que conduzcan a este cometido –y ya sabemos la costoeficiencia que tiene realizar acciones climáticas en varios frentes–. Todo estará por verse y definirse en los próximos años, y el sector empresarial aquí será clave.

Por otro lado, oficializar el Fondo de Pérdidas y Daños también marcó un momento histórico. Lo recaudado no llega a ser suficiente para apalancar los desafíos de poblaciones vulnerables frente a los impactos climáticos –mientras más días pasen, más caro nos va a salir esto–, pero es un comienzo significativo que seguramente se afianzará con el paso de los meses y el aporte de muchos más actores.

Adicionalmente, se tomaron decisiones unísonas y simultáneas en temas de gran importancia para todos como la salud, género y seguridad alimentaria. La biodiversidad también fue un gran protagonista en esta COP28 –de hecho, mucho más que en otras COP en las que he participado–, resaltando el rol del océano, las montañas y, en general, de los ecosistemas y especies para la innovación climática. Esto nos confirma que las agendas de cambio climático y biodiversidad están más estrechas que nunca y que la vinculación de esta sinergia con los sectores productivos es cada vez más necesaria. Una oportunidad clave para negocios en el país.

Conectado con lo anterior, Colombia se comprometió a reducir la deforestación en la Amazonia al 2030. Si bien no se profundizó mucho en la decisión, tocará ponerle lupa al asunto en los próximos meses y ver cómo los negocios amazónicos pueden apalancar esta meta. Si bien aplaudo este compromiso, siento que estamos dejando de lado otros ecosistemas también significativos para la acción climática en muchas regiones olvidadas del país. La oportunidad para los negocios aquí es clave, pues t ienen la capacidad de realizar inversiones en estos focos para fortalecer acciones climáticas que conduzcan al bienestar de la población.

Colombia también lideró la creación del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. A pesar de la gran ovación que recibió, no hay certeza de qué implica esto. Pero una cosa sí es segura, y lo he recalcado muchas veces: para potenciar la transición energética en el país, necesitamos de la minería y la agroindustria. Confío en que dejaremos de estigmatizar a los sectores y que este tratado busque la reconciliación con empresas y proyectos que buscan generar alianzas positivas en los territorios.

Por último y no menos importante, se anunció que se triplicará la energía renovable –incluyendo la asignación de áreas dedicadas a la energía eólica costa afuera– y apoyó declaraciones sobre agricultura, salud y género. Todo esto se convierte en una gran oportunidad para potenciar innovación climática desde emprendimientos y nuevos negocios aunados a energías y tecnologías renovables.

MARÍA EUGENIA RINAUDO

* Directora de Sostenibilidad en la Universidad EAN

