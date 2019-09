Ahora resulta que después de cincuenta años de conflicto armado colombiano, todos sus actores, uniformados y no uniformados, se autodefinen como ángeles celestiales.

Aquí, en nuestro suelo, todos los actores han sido despiadados: hemos sido testigos de secuestros oprobiosos, desapariciones forzadas que dejaron en un limbo emocional a familias enteras, integrantes de ejércitos legales mezclándose con miembros de grupos ilegales, violencia sexual ejercida contra personas inermes, hornos crematorios para desaparecer cuerpos, ríos de sangre inocente para acceder a honores y prebendas, empalamientos y masacres ejecutadas en plazas frente a niños, ancianos y mujeres.



Todos quisiéramos dejar atrás este horror. Pero, para desprendernos de ese pasado, sería necesario que cada actor reconociera las infracciones que cometió, pusiera en evidencia los engranajes que las hicieron posibles y asumiera su responsabilidad frente a los daños causados.

Pero Colombia cabalga en la dirección contraria. Con compulsión, cada actor busca la paja en el ojo ajeno y se declara víctima y héroe de un conflicto que solo el otro, el adversario, provocó.



La Ley 1979 de veteranos, aprobada en julio de este año, es prueba de lo anterior. En ella, el Legislativo dispone, entre otras, “un espacio físico” en el Museo Nacional de la Memoria para exponer “las historias de vida de los veteranos de la Fuerza Pública exaltando particularmente sus acciones valerosas, su sacrificio y su contribución al bienestar general.” A esta ley se añade la directriz 002811 del Ejército, que, unos meses antes, estableció unos lineamientos para sus integrantes sobre la manera de contribuir a “la construcción de una narrativa marco del conflicto armado colombiano”, elaboró una guía de “contraargumentos” para ser esgrimidos por sus miembros en escenarios como la JEP y la CEV, indicó pautas para construir casos emblemáticos que documenten cómo sus adversarios, los actores armados ilegales, atentaron contra jurisdicciones militares y violaron el Derecho Internacional Humanitario y ordenó registrar las victimizaciones sufridas por sus integrantes.



No me cabe la menor duda de que miembros de la Fuerza Pública, en algunas circunstancias, cumplieron su papel con enorme valentía, solidaridad y honorabilidad. Pero tampoco tengo dudas de que en otras circunstancias también cometieron hechos oprobiosos que nos avergüenzan a todos. ¿Por qué ‘formatear’ la memoria para que solo dé cuenta de la luz y censure la oscuridad? ¿Cómo va a fortalecerse la institución si no encara sus lunares?



Por otra parte, algunos medios y figuras públicas han defendido la directriz y la ley arguyendo que la institución tiene derecho, como cualquier grupo u organización, a divulgar su postura frente al conflicto armado. Pero los lineamientos contemplados en la ley de veteranos y en la directriz militar no están orientados a producir una interpretación más para ser debatida a la par con otras versiones. Por el contrario, se trata de instituir y refrendar una versión específica del conflicto armado en museos, fechas conmemorativas, pedagogías, tribunales y comisión de esclarecimiento, regulando además qué y cómo deben recordar sus miembros, y qué deben censurar y olvidar ante distintos públicos. Con este gesto totalitario, a la manera del Gran Hermano, están transformando su particular versión del conflicto armado en verdad oficial (prohibida por ley) y convirtiendo los procesos de memoria no en un esfuerzo abierto y plural del que todos podemos aprender, sino en un escenario de propaganda para legitimar una institucionalidad que solo se admite como angelical.