¿Prohibicionismo hasta cuándo?

Se inicia el conteo regresivo para que el Congreso de la República tome una decisión en su última legislatura sobre el futuro de la lucha contra las drogas, un tema candente en la agenda política nacional. Colombia, víctima histórica de este flagelo, ya ha dado algunos pasos hacia la regulación del cannabis con fines medicinales y terapéuticos. Sin embargo, aún hay un debate pendiente sobre el cannabis de uso adulto, discusión que ya ha sido superada en otros países.

Hace 50 años, el presidente Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas, sin anticipar que estaría lejos de erradicar un fenómeno que día a día carcome recursos económicos y humanos, sin mayor avance sobre los resultados propuestos. Sin embargo, el problema para Colombia es mucho más profundo. Su condición de país productor lo ha rezagado de asumir el liderazgo sobre los principales asuntos de la agenda global, entre los que están: los asuntos de ciberseguridad, cambio climático, cooperación científica y tecnológica y otros.



La deuda histórica que enfrenta Colombia para asumir una posición propia frente al problema mundial de las drogas logró, en 2016, una importante victoria tras la aprobación del uso del cannabis con fines medicinales y terapéuticos. Este primer paso hacia una regulación segura, sin duda alguna, abre el camino para que en este año preelectoral el tema de drogas vuelva a estar presente en la agenda política de quienes aspiran a la presidencia o a reelegirse en el Congreso.



Estamos viviendo una oportunidad única para sacar adelante un proyecto que requiere de la postura firme de sus defensores e invita a no escatimar esfuerzos para tomar decisiones innovadoras sobre el cannabis de uso recreativo. Hay que exigir que quienes aspiran a ocupar los más altos escalafones del Estado en los próximos años presenten soluciones reales frente al tema de drogas y sus implicaciones para la salud pública. Colombia no puede vivir otro cuatrienio enfrentando un problema donde se profundiza en un enfoque de prohibición, mientras los únicos dolientes continúan siendo los sectores más excluidos de la sociedad.



Con urgencia se necesita de nuevas ideas para enfrentar el poderío de los carteles del narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, que burlan nuestras fronteras y expanden sus rentas ilícitas ante la impotencia del Estado. El llamado es a buscar nuevas alternativas, como la reciente decisión del Gobierno Nacional de autorizar la exportación de la flor seca del cannabis para uso medicinal, otro gran paso hacia el objetivo final.



El debate sobre las drogas, aún con tantas aristas, no ha sido indiferente a las Naciones Unidas, incluso ante la rígida postura de Estados Unidos, China y Rusia al respecto. Sin importar el resultado final de la Sesión Especial de la Asamblea General (UNGASS) sobre Drogas de 2016 y en la cual Colombia fue protagonista, hubo avances significativos, como el hecho de haber sometido este tema al escrutinio de las 193 delegaciones en Nueva York, pero, sobre todo, haber logrado por primera vez la aceptación de una mirada de salud pública sobre esta problemática.



Es importante que, a menos de diez meses de conocer el nuevo destino político de la nación, se tomen decisiones de fondo respecto a los problemas estructurales que por décadas han impedido el desarrollo social en las zonas más apartadas del país. Los colombianos deben romper la tendencia de vivir amansados por las estructuras criminales, mientras sus proyectos de vida se ven perturbados por el miedo y la violencia. Hay que asumir el debate con responsabilidad histórica frente a las víctimas de una guerra que perdió su rumbo y amenaza con afectar a las próximas generaciones.



MARÍA EMMA MEJÍA