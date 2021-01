Política exterior colombiana: un laberinto de acertijos

A 20 meses del final del mandato del presidente Iván Duque, la política exterior colombiana se encuentra inmersa en un laberinto de acertijos cuyas respuestas moldearán nuestras relaciones internacionales durante la siguiente década. Urge por ello ver las acciones que tome el Gobierno para corregir el rumbo en un momento global de enormes desafíos.

Hasta la fecha hay cinco ejes fundamentales de política exterior que, de continuar como van, las fallas en su implementación dejarían al próximo gobierno que asuma en 2022 con tiempo valioso desperdiciado. El primero es, sin duda, Venezuela. Con la instalación de la Asamblea Nacional oficialista en enero, se alejan más las posibilidades de terminar con la usurpación del poder por el régimen de Maduro. Juan Guaidó lidera una oposición fragmentada que continuará con reconocimientos internacionales, pero en la realidad de Venezuela no resulta suficiente.



El segundo es la nueva política de drogas que está emergiendo a nivel internacional, particularmente con la llegada de Joe Biden a la presidencia de EE. UU. y sus anuncios, no menores, sobre la manera como enfrentará este problema.



Mientras que en Colombia esta discusión se desarrolla en favor de la mano dura, en Estados Unidos Biden anuncia que buscará un cambio radical en la “guerra contra las drogas”, sumado a que en las elecciones de noviembre, 15 estados y el distrito de Columbia votaron a favor de legalizar el cannabis. Eso son 93 millones de estadounidenses con acceso a algún tipo de marihuana legal, sin mencionar que Canadá hizo lo propio desde 2018 con fines recreacionales.



Sobre esta idea, y en un necesario esfuerzo por volver a desnarcotizar las relaciones bilaterales, se desarrolla un tercer eje.



La Comisión de Drogas del Congreso (que tiene carácter bipartidista) señala en su último informe un diagnóstico demoledor: el Plan Colombia fue un éxito en la lucha contra la insurgencia, pero un fracaso en la lucha contra las drogas. En caso de escasez de ideas por estos lados, el documento en sus 117 páginas contiene suficiente información para repensar la agenda bilateral en temas de la implementación del acuerdo de paz y la recuperación económica.



El cuarto eje se desarrolla en el contexto regional. Por primera vez, Colombia ejercerá simultáneamente las presidencias ‘pro tempore’ de la Alianza del Pacífico, de la Comunidad Andina y de Prosur. Esta es una oportunidad de oro para liderar procesos que favorezcan la reactivación económica, crucial para retomar la cooperación y el diálogo a nivel político y, de ser utilizadas eficazmente, abrirían puertas para estrechar lazos con los países de Asia-Pacífico en momentos en que 15 países acaban de firmar el mayor acuerdo comercial del mundo y que incluye a China, Japón, Corea y Australia.



El quinto eje es el dramático aumento de migrantes venezolanos hacia Colombia. La situación política, económica y social en ese país no cambiará en el corto plazo, seguirá siendo el segundo movimiento migratorio y de refugiados más grande del mundo, después de Siria. Migración Colombia proyecta que, en el primer trimestre del 2021, se llegará a los dos millones, con los retos económicos y sociales que ello supone.



La forma como Colombia aborde esta agenda definirá nuestra efectiva inserción internacional. El pragmatismo debe ser una pieza fundamental para no quedarnos rezagados en la reconstrucción global que tendrá lugar una vez lo peor de la pandemia quede por fin atrás.



El mundo cambió en 2020 y exige una visión estratégica de largo plazo que debe ser replanteada a la brevedad, y las acciones que se tomen en los próximos meses deben ser coherentes con la tradición de Colombia con el multilateralismo y los derechos humanos.



MARÍA EMMA MEJÍA