La última batalla de Merkel

Angela Merkel reclamó una vez más un debate que había estado sumergido por décadas, reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con ello transformar el poder de una organización que ya no representa la paz y la seguridad mundial. ¿Es hoy un momento para plantearnos si será, al fin posible, que en el 75.º aniversario de Naciones Unidas haya una reforma real de su principal órgano de poder?

El Consejo de Seguridad nació en 1945 con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Sus objetivos, mantener la paz y la seguridad internacionales, fueron encomendados a los 5 países vencedores de la Segunda Guerra, sin considerar una futura reorganización del poder mundial.



En San Francisco, cuando el mundo se libraba de los horrores del Holocausto y de una guerra que devastó por completo a Europa, 50 países confiaron su seguridad a una organización que hoy es tristemente cuestionada.



La descolonización de África, el declive de poder del Reino Unido y Francia y la confrontación entre Estados Unidos y China son apenas una muestra de las variaciones en el equilibrio de poder que representa el Consejo de Seguridad.



La propuesta de reformar el Consejo no es nueva. En 1965 se aumentó el número de miembros de 11 a 15, y se estipularon nuevas formas en la votación. Igualmente, los exsecretarios Butros Butros-Gali y Kofi Annan alzaron su voz hacia una reforma estructural, a lo que se sumaron el G-4 y la Declaración del Milenio del año 2000.



Una eventual reforma de este órgano implicaría modificar la Carta de las Naciones Unidas, y, por tanto, conseguir los votos necesarios para tal propósito. Esta no es una cuestión menor, pues la consecución de respaldo político en organizaciones multilaterales obedece a un juego de intereses y retribuciones que estarían por definirse.



Este atípico aniversario en el que se conmemoran las bodas de brillantes de la ONU, y donde se esperaba un mayor esfuerzo por revivir el multilateralismo en la coyuntura más difícil de la historia para la organización, fue celebrado lánguidamente. Como si no fuera suficiente, la pandemia introdujo nuevos temas de seguridad humana en la agenda del Consejo y demostró la poca efectividad de este órgano para atender las cuestiones más urgentes.



El reclamo por una reforma llega desde diferentes partes del mundo. Los contundentes argumentos en las declaraciones de Angela Merkel, Narendra Modi, Toshimitsu Motegi y diferentes líderes africanos deberían ser escuchados por las grandes potencias.



El llamado desde Alemania se produce luego de haber logrado un histórico rescate financiero para Europa. Hazaña que ha sido reconocida por diferentes sectores como el gran legado, en términos de política exterior, de la administración Merkel, que terminará en 2021.



Este nuevo capítulo en las Naciones Unidas estará marcado por las voces de respaldo y rechazo para reformar el Consejo de Seguridad como un órgano efectivo, con nuevos desafíos y que verdaderamente represente el nuevo orden mundial. El desafío será incluir a los países desarrollados y en vías de desarrollo, y destruir el concepto de ciudadanos de primera y de segunda, por lo que cualquier enmienda también debería evitar repetir errores tales como la entronización de privilegios a unos pocos.



Los países del sur más afectados por la pandemia, entre ellos Colombia, ahora más que nunca necesitan de una Organización de Naciones Unidas con proyección y conocimiento de causa, como la que estableció un nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial.



El gran desafío que se avecina será la reconstrucción de un multilateralismo despolitizado y la recuperación de la confianza en las instituciones globales. Estamos viviendo nuestro propio 1945, y de los líderes globales depende erigir un sistema más efectivo ante los grandes desafíos que ya existen y los que se avecinan.



