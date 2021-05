La gira de la Canciller

La nueva Canciller enfrentó una dura prueba de fuego en materia de relaciones exteriores durante su primera gira internacional, antes de posesionarse este lunes en el cargo. Su debut en Washington resultó mejor que los pronósticos y dio luces frente a una nueva actitud más propositiva hacia Estados Unidos. En un exigente esfuerzo diplomático, la Canciller conversó con senadores y representantes de ambos partidos, muchos de ellos preocupados ante la actual situación que vive el país. Asimismo, concretó una importante y necesaria reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken, quien se mostró de acuerdo en trabajar para fortalecer la relación bilateral.

Marta Lucía Ramírez llegó a Estados Unidos sin cita previa, su agenda en ese país se desarrolló con méritos y cumplió con el objetivo inicial: recuperar la confianza en el país. La Canciller pudo recular y mantuvo una postura democrática frente a la visita de la CIDH, con lo que despejó dudas con respecto al compromiso de Colombia en respetar y obedecer los acuerdos internacionales suscritos previamente.



Resulta paradójico que, en esta coyuntura tan compleja, sean dos mujeres vicepresidentas, una en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur, quienes tengan que enfrentarse a una política exterior con incalculables desafíos. Kamala Harris y Marta Lucía Ramírez coinciden en un contexto en el que deben asumir responsabilidades delegadas por sus presidentes para atender el creciente flujo migratorio, entre otros temas que requieren de un especial cuidado.



Revitalizar la política exterior en estos últimos catorce meses de gobierno no será tarea fácil. Sin embargo, aún hay puntos de cercanía en la relación bipartidista, lo que coincide con la reciente solicitud de la Casa Blanca para aumentar el presupuesto a nuestro país. Si Colombia logra ajustar una agenda que se desnarcotice y tenga nuevos énfasis, en particular hacia los derechos humanos, podríamos darle un nuevo aire a la relación con Estados Unidos, lo cual nos conduciría a ser testigos de un verdadero fortalecimiento bilateral necesario entre tanta turbulencia.



El olvidado tema de Venezuela es una prioridad regional que necesita respaldo para atender, de manera efectiva, la crisis humanitaria y es un asunto en el cual la Canciller se ha enfocado previamente. En segundo lugar, mayor cooperación en aras de alcanzar la agenda 2030, cuya redacción contó con el incansable trabajo de la Cancillería y cuyos 17 objetivos se interrelacionan frente a las exigencias de los sectores que participan en el paro nacional. Y, en tercer lugar, la cooperación de vacunas, con el objetivo de alcanzar lo antes posible la inmunidad de rebaño y la reactivación económica.



La gestión internacional sobre estos tres lineamientos de política exterior deberá contar también con el respaldo de la Unión Europea, próximo destino de la ministra. Su agenda allí podría resultar mucho más compleja que con Estados Unidos, dada la poca comunicación que en estos últimos años nos alejó del Viejo Continente. Es necesario que la visita a las principales instituciones europeas y de derechos humanos reconstruya puentes de cooperación y asistencia.



No menos importante es el acompañamiento de las Naciones Unidas para sobrepasar la crisis. Así como en 2016 esta organización de 193 países respaldó una de las más grandes batallas jamás dada por el Estado colombiano, hoy nuevamente el destino pregona la necesidad de hallar soluciones a través del multilateralismo.



Es prioritario que la experimentada Canciller encarrile una política exterior que transcurre en zigzag y necesita, cuanto antes, encontrar un norte.



MARÍA EMMA MEJÍA