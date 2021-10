La Casa Blanca reinventa su política antidrogas

Desde Washington llega una embarcación con nuevas noticias para Colombia a raíz de la tan esperada estrategia en materia de lucha contra las drogas, publicada por la Casa Blanca diez meses después del inicio del gobierno Biden. Un cambio de enfoque que privilegia el acuerdo de paz a través de una acción más integral sobre los territorios es el nuevo ingrediente de una política novedosa que establece cambios sustanciales en la manera como se enfrenta este flagelo.

El último informe de la Oficina para el Control de Drogas de la Casa Blanca estableció tres pilares tendientes a disminuir la oferta de sustancias ilícitas en Estados Unidos y Colombia, mientras aboga por llevar prosperidad a las zonas rurales y por fortalecer la presencia institucional en la selva tropical, particularmente en la región amazónica. Este gran avance en materia de antinarcóticos es una aproximación hacia lo que podría ser una estrategia más liberal y menos prohibicionista, en conexión con las comunidades rurales y su padecimiento durante cinco décadas de violencia.



No menos importante en este informe es el cambio que se propone sobre la forma de medir los avances en la lucha contra las drogas, gran noticia para mí que experimenté dos descertificaciones cuando fui canciller. Esta nueva estrategia para combatir un fenómeno de mil cabezas ubica a Colombia y Estados Unidos en posición horizontal luego de muchos años intentándolo; por si fuera poco, la figura evaluativa de la certificación parece quedar atrás como una enseñanza de que no basta señalar quién lo hace bien y quién lo hace mal, simplemente es corresponsabilidad. Enhorabuena, el trabajo desarrollado por el Grupo Antinarcóticos de ambos gobiernos ha dado un paso hacia el futuro en atención a las voces que sugieren abordar el tema desde la salud pública y los derechos humanos, más allá del tema represivo.



Es importante destacar que el enfoque territorial de esta nueva táctica contiene elementos de muy alto valor, incluso si se tiene en cuenta que el documento preserva una línea dura para enfrentar el narcotráfico. Bienvenido por fin el respaldo hacia la implementación del acuerdo de paz a través de inversión robusta en los territorios, protección de líderes sociales y formalización de tierras, todos ellos catalizadores del conflicto armado. Esta situación refleja la importancia de los acuerdos del 2016 para el presidente Joe Biden y transmite un mensaje político de gran envergadura hacia el gobierno de Iván Duque y su futuro sucesor sobre la necesidad de respetar lo acordado.



Como todo no podía ser perfecto en esta nueva directriz, es necesario advertir de la omisión del informe sobre el futuro de la aspersión aérea con glifosato, un tema de gran connotación política en ambos congresos y que puso en vilo la asistencia económica hacia Colombia por las enmiendas de la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. No sobra advertir, además, que este debate merece escalar al terreno multilateral y frente a ello Naciones Unidas tiene la gran responsabilidad de adoptar una postura más propositiva en lugar de concentrarse en los aspectos numéricos.



Sea como sea, la nueva estrategia entre Colombia y Estados Unidos transita por buen camino hacia un enfoque de derechos humanos y demuestra la importancia de trabajar sobre la raíz del problema en vez de cortarla. El paso que se ha dado en materia de reconstrucción del tejido social luego de tantas décadas de violencia abre un abanico de posibilidades para los países que también padecen esta situación y por qué no pensar en una nueva agenda antinarcóticos en la ONU, el otro gran evaluador.



MARÍA EMMA MEJÍA



(Lea todas las columnas de María Emma Mejía en EL TIEMPO aquí).