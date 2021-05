El secretario feminista

Las fichas de ajedrez en el tablero de las Naciones Unidas se sacuden con una de las campañas más importantes de su historia para seleccionar a un nuevo secretario general que regirá sus destinos hasta 2026. La primera ficha que se mueve es la de António Guterres, quien se postuló nuevamente. La segunda ficha es el tema de género, cuya relevancia en 2016 abrió el camino para que una mujer pudiera presidir la Organización por primera vez.

Si hay una elección decisiva dentro del calendario para este 2021, es sin duda la de secretario general de las Naciones Unidas. La geopolítica mundial comienza a moverse en sus pasillos, con las principales naciones preparando estratégicamente a sus candidatos con miras a proyectar sus intereses. El futuro de la ONU pende del hilo de la representatividad y el bagaje de su próxima dirigencia para enfrentar los descomunales desafíos de este nuevo quinquenio.



En 2016, como embajadora ante las Naciones Unidas, lideré una de las más grandes batallas, con más de 150 países, para que se lograra tener por primera vez a una mujer presidiendo el organismo multilateral más importante del mundo. A pesar de que el Working Group for a Woman SG no alcanzó este objetivo, Guterres respondió a este llamado, por lo que ha recibido el apodo de “secretario feminista”.



Desde el primer día incrementó la representación de la mujer en una organización caracterizada por no aplicar, de puertas para adentro, sus grandes conquistas globales. Múltiples estudios confirman que la participación de la mujer en procesos de paz incrementa sus posibilidades de éxito, y Colombia es testigo de ello.



La importancia del legado que construimos en materia de equidad de género reluce nuevamente este año y asegura una campaña más inclusiva que la propia del 2016. Sin embargo, ante la falta de diplomacia en los pasillos de la Organización a causa de la pandemia, los candidatos para reemplazar al secretario general tienen un panorama muy difícil frente a las inmensas posibilidades de que Guterres sea reelegido.



Quince años de experiencia al servicio de las Naciones Unidas, primero como alto comisionado para los Refugiados y luego como secretario general, hacen que su candidatura sea difícil de superar. De todas formas, aún faltan temas por atender en la agenda 2021 y sus resultados serán decisivos en el futuro de sus aspiraciones.



La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), el próximo noviembre en Glasgow; el éxito del acceso equitativo de vacunas a través del mecanismo Covax, coordinado por la Organización Mundial de la Salud, darán el impulso necesario para que la reelección se concrete o, en su defecto, sea la estocada final a su mandato.



Más aún, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y del gran equipo de mujeres experimentadas que hacen parte de su gabinete da señales de que el retorno de Estados Unidos al multilateralismo será a través de una agenda paritaria en torno a las cuestiones de género y la posible candidatura de una mujer respaldada por esta potencia. Hacer cualquier cálculo en este momento es prematuro frente a un proceso que apenas empieza; aun así, seremos testigos de una campaña sin precedentes y con mayores asuntos de género en el centro del debate.



MARÍA EMMA MEJÍA