CIDH: una visita necesaria

La agenda de trabajo que adelantó la CIDH en su reciente visita oficial a Colombia demostró la importancia de contar a nivel regional con un Sistema Interamericano comprometido con la observancia y protección de los derechos humanos, pero además evidenció la urgente necesidad de eliminar posturas soberanistas frente a las recomendaciones de este órgano.

La Comisión, creada en 1959 con el objetivo de institucionalizar la protección internacional de los derechos humanos, tiene más experiencia sobre el terreno que ninguna otra organización intergubernamental, y sus 62 años de constante monitoreo deben ser reconocidos como una victoria del multilateralismo regional.



En más de cien visitas ‘in loco’ a países de la región, la Comisión ha preservado su autonomía para generar espacios de diálogo constructivo entre las partes y poco a poco se ha constituido como el mejor invento de América Latina para atender las situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas y sus derechos fundamentales.



La contribución del Sistema Interamericano para Colombia ha sido significativa y garantía en materia de protección desde su primera visita, en 1980, por invitación del expresidente Julio César Turbay, luego de la toma de la embajada de la República Dominicana por el M-19.



El papel que jugó la Comisión en las negociaciones con el grupo guerrillero evitó lo que pudo ser una tragedia de grandes magnitudes, logró la liberación de más de 50 rehenes y estuvo presente en los juicios contra los implicados de aquel dramático suceso.



Hay que señalar también que, en estos cuarenta años, la CIDH ha hecho nueve visitas a Colombia y su compromiso ha sido decisivo para llamar la atención frente a las violaciones de los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno. Esta agenda de larga data se ha desarrollado con sectores políticos y del Estado, pero también con organizaciones de la sociedad civil, brindando garantías de un trabajo equitativo e imparcial orientado a escuchar voces desde distintas orillas.



En el contexto actual, a pesar de que el Gobierno Nacional fue renuente al principio, se vio en la necesidad de retroceder en su postura inicial y de llegar a un acuerdo con la Comisión frente al tipo de visita que se adelantaría en el país. La visita de trabajo que se acordó –a diferencia de la visita in loco– es más breve en duración y en comisionados, pero no menos importante, pues a su regreso a Washington llevará el mensaje de no quitar la mirada sobre el caso colombiano.



La delegación, encabezada por Antonia Urrejola, actual presidenta de la CIDH y relatora para Colombia, Ecuador, Guyana y Nicaragua, siembra la esperanza para democratizar el diálogo entre las partes y aliviar tensiones. Asimismo, establece un nuevo tema de agenda en política exterior para los catorce meses restantes de gobierno, lo cual requerirá de mayores esfuerzos diplomáticos para mantener una buena relación con la Comisión y así cumplir con los compromisos internacionales, sin descuidar lo que sucede internamente.



Es prioritario que Colombia no pierda de vista su condición de actor importante para el equilibrio regional y cuanto antes reoriente sus esfuerzos hacia la protección y defensa de los derechos humanos. La agenda con la Casa Blanca, y ahora con la CIDH, tiene muchos palos en la rueda; sin embargo, con una actitud constructiva en política exterior podría haber soluciones frente a este huracán donde el miedo silenció las decisiones.



MARÍA EMMA MEJÍA