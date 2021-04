América Latina: una región sin peso

América Latina inició lo que algunos analistas llaman un “superciclo electoral” con las presidenciales en Ecuador y Perú, seguidas de otras 20 elecciones legislativas, presidenciales y locales en las que Colombia tendrá la oportunidad de sumarse en 2022. La región está inmersa en una especie de tormenta perfecta donde el voto popular será el que defina si surgen nuevos destinos políticos en medio de una coyuntura que amenaza con otra “década perdida”, según advierte la Cepal.

El decenio que recién empieza pareciera ser, junto con la pandemia, la estocada final para borrar del mapa mundial a una región que se debate nuevamente entre los extremos ideológicos que tanto daño les han hecho a la democracia y al Estado de derecho. La sombra de los radicales de izquierda y de derecha, que alguna vez gobernaron en sus países, hoy lanzan sus candidatos, mejor llamados ‘delfines’, para buscar la continuidad de sus fallidos proyectos políticos.



La campaña presidencial en Ecuador no fue indiferente a esta tesis y, sin embargo, los resultados del pasado domingo siembran esperanza en un país que conoce de primera mano la demagogia y sus peores consecuencias. En una agenda electoral marcada por tantos vaivenes, la llegada de Guillermo Lasso al Palacio de Carondelet es una buena noticia para Colombia y para el nuevo escenario de alianzas que se está configurando. Lo preocupante es que mientras el fantasma de izquierdas y derechas reaparece cada vez que hay elecciones, la región se desvanece en el panorama mundial e incluso para sí misma.



Los días pasan y la atención internacional se concentra en las cuestiones nucleares, en la implementación del 5G, en la agenda 2030, y hasta en el espacio geopolítico ganado por China y Rusia a raíz de la pandemia. Mientras tanto, América Latina se consolida como un asunto menor de política exterior, sin relevancia global y sin objetivos claros al corto plazo.



La gran expectativa causada ante la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en eso se ha quedado, en simple expectativa. Los desafíos que enfrenta la región en materia migratoria, económica y sanitaria no reciben aún la atención suficiente en Washington, ni siquiera de la bancada demócrata en el Congreso, que el próximo año celebrará elecciones de mitad de período y donde muy probablemente la balanza se inclinará hacia los republicanos.



En muchos frentes el panorama regional es desalentador. No hay capacidad fiscal para sacar a la gente de la pobreza y del desempleo, la deuda externa de los países crece y las reformas tributarias empiezan a galopar en el debate público. Sin embargo, cabe decir que lo peor no ha pasado, lo peor está por venir: la creciente brecha entre países con mayor número de población vacunada y aquellos con gran cantidad sin vacunar será decisiva en el proceso de reactivación económica.



El atraso en décadas al que se enfrenta la región no es un asunto menor, la destrucción de empleos y pymes podrá pasar factura en el superciclo electoral 2021-2022 y generar nuevos problemas de gobernabilidad.



América Latina tiene dos caminos por donde puede transitar en esta coyuntura crítica: se reagrupa como región para tomar decisiones frente a las necesidades más urgentes o continúa aislada del mundo, siendo espectadora de los grandes hechos sin participar en ellos. La región deberá reunir los esfuerzos que sean necesarios para vacunarse contra males peores, el olvido y el rezago.



MARÍA EMMA MEJÍA