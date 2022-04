Redes sin violencia de género

La violencia de género es intolerable. Su existencia fomenta el temor, restringe la libertad y ocasiona estragos en la salud mental de las víctimas y sus familias. Es un lastre para la sociedad así como para el desarrollo económico, los negocios y la innovación.

Sabemos que la agresión contra la mujer se refleja en nuestras plataformas y trabajamos para prevenirla y combatirla. Estamos al tanto de las denuncias sobre lamentables ataques de género perpetrados en los espacios virtuales. Son recordatorios dolorosos de la importancia de seguir enfocándonos en generar entornos más seguros para ellas.



Las estamos escuchando. Tenemos un compromiso con esta lucha y queremos hacer aún más para combatir este problema. Con una comunidad de 42 millones de personas que cada mes usan Facebook tan solo en Colombia, y con millones de mensajes publicados diariamente en esta, y en otras aplicaciones, es clara la dimensión y la complejidad del reto.



Mi trabajo en Meta, y el de más de 40.000 personas que son parte de los equipos de seguridad, se enfoca en comprender los diferentes tipos de abusos, anticiparnos y responder oportunamente para removerlos de nuestras plataformas. Sabemos que esta tarea requiere un constante entendimiento sobre cómo evolucionan los ataques. Por esa razón, nos apoyamos de un grupo global de asesoras que nos orientan en el desarrollo de programas y productos, entre ellas Margarita Guillé, fundadora y coordinadora ejecutiva de la Red Interamericana de Refugios.



Años de investigación y trabajo conjunto con organizaciones de todo el mundo, incluyendo a la Fundación Karisma en Colombia, ONU Mujeres y Artículo 19, han hecho posible que hoy tengamos políticas más precisas que previenen abusos que impactan desproporcionadamente a las mujeres, tales como el lenguaje que incita al odio, el acoso y la intimidación, así como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, entre otros.



Para aplicar estas políticas, nos apoyamos en inteligencia artificial y especialistas en moderación. La tecnología nos ayuda a priorizar el contenido que debe ser analizado por los revisores y a eliminar millones de piezas de contenido que infringen nuestras normas; 95 por ciento son retiradas antes de que alguien las reporte. En el último año, el discurso de odio se redujo más de 50 % en nuestras plataformas.



Desde Meta nos empeñamos también en aportar desarrollo y conocimiento tecnológico para que otras organizaciones puedan sumarse a los esfuerzos de prevención. Este es el caso de StopNCII.org, una plataforma que usa la tecnología de “hashes” para marcar imágenes o videos íntimos y evitar que sean difundidos en internet sin el consentimiento de las personas. Este desarrollo, desde su diseño hasta su implementación, considera el impacto psicológico que tiene este abuso en las víctimas y las acompaña en el proceso de reporte para que sea lo más privado y seguro posible. Su creación requirió del apoyo de más de 50 organizaciones alrededor del mundo, entre ellas la Fundación Karisma.



El bullying y acoso, por otra parte, es un área compleja y desafiante en la que seguimos mejorando. Este tipo de abuso se manifiesta de diferentes maneras, lo que dificulta su mitigación a gran escala. Por ejemplo, una publicación en la que una mujer saluda a una amiga llamándola “zorra” no es igual que si lo hace con una extraña. Es en esas instancias en que el contexto y los matices culturales son clave, en las cuales nos respaldamos también en los reportes de nuestra comunidad para aplicar las normas con la mayor precisión posible.



He dedicado gran parte de mi carrera a procurar que las redes sociales, específicamente en América Latina, sean espacios seguros para que las mujeres alcemos la voz sin temor. Lo que sucede en estas es un espejo del pensamiento colectivo e individual, de lo bueno y lo malo. Nuestra labor es seguir invirtiendo en recursos y usar nuestra tecnología lo más eficientemente posible para combatir la violencia y unir a las personas que son parte de la solución, incluyendo las voces de denuncia, los periodistas, los medios, las organizaciones, las autoridades, la sociedad civil y desde luego las plataformas.



Quiero transmitir a todas las que hoy me leen que estamos actuando y aprendiendo. No somos actores pasivos, y seguiremos trabajando con ustedes para combatir la violencia de género.

MARÍA CRISTINA CAPELO