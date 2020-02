Un Supertazón latino agridulce

Alrededor de un cuarto de hora duró el espectáculo del entretiempo en el Supertazón en Estados Unidos del que estuvieron a cargo JLo y Shakira. El ‘bailoteo’ de las latinas fue visto por unos cien millones de personas y derivó en apoteosis y orgullo para Colombia.

Las virtudes de Shakira como cantante son innegables. Sin embargo, fue interesante ver cómo JLo incorporó en su presentación el tema del encarcelamiento de niños migrantes en EE. UU. y el abandono estatal del que sufre Puerto Rico, mientras que Shakira se limitaba a mover las caderas.



No está dicho que un artista esté en la obligación de incorporar temáticas sociales en sus presentaciones, pero en este caso sí se marcó un fuerte contraste entre las dos artistas, y el silencio de Shakira fue ostensible.



El clamor por una paz en Colombia que parece desvanecerse ante nuestros ojos ha sido titular de prensa durante los últimos meses y se han convocado marchas multitudinarias en nuestro país.



Artistas como Adriana Lucía, Doctor Krápula, Aterciopelados y el puertorriqueño Residente —cantante de Calle 13— han denunciado intentos por torpedear la paz de forma reiterada.



De modo que ver cómo JLo desplegaba una bandera gigantesca de Puerto Rico y mostraba el horror de la separación de familias en la frontera de Estados Unidos hizo más evidente que la cantante barranquillera no iba a denunciar nada de lo que hoy ocurre en Colombia, no obstante ser su nación y el más importante aliado de Estados Unidos en Suramérica.



Este elemento demuestra también la importancia que se le da al activismo político en tiempos de crisis en la nación del Supertazón, comparado con la languidez que demuestran en nuestra tierra algunos artistas de talla internacional como la barranquillera.



Un importantísimo mensaje de paz y reconciliación para Colombia se quedó en el tintero, en una situación en la que —como demostró Jennifer López— callar no era necesariamente la única opción. Algunos dirán que no era el momento ni la persona para sacar a colación nuestros dramas sociales, dirán que Shakira construyó colegios y así ayuda más a nuestro país que echándose un discurso veintejuliero ante una audiencia de gringos alicorados.



Las obras de caridad, empero, son una forma real pero inofensiva de ayudar de forma local a una sociedad con graves problemas estructurales. Y este tipo de denuncias por parte de cantantes, actores o escritores famosos no es inusual en Estados Unidos. Algunos de los



discursos más importantes prolatinos, pro diversidad racial y feministas han provenido de artistas que han hecho denuncias mientras aceptan un premio Óscar, un Globo de Oro o un Grammy.



Justo esta semana, Joaquin Phoenix, el protagonista de Joker denunció el racismo de la industria cinematográfica en este país en su discurso de recepción de un premio Bafta. También Stephen King decidió públicamente cerrar su cuenta de Facebook como forma de protesta por las sucias jugadas políticas de esa red social. Y Jane Fonda se hace encarcelar una vez a la semana por protestar contra el cambio climático.



El activismo en la escala de una artista como Shakira cambiaría los cimientos de nuestra sociedad y atraería la atención mundial hacia una dramática realidad de cientos de líderes sociales y desmovilizados de las Farc asesinados por fuerzas oscuras.



No se pedía un discurso veintejuliero, pero una vez JLo denunció los dos más graves problemas de EE. UU. en la actualidad, se habría agradecido un gesto de Shakira a favor de la paz de esa nación suramericana que la idolatra y no quedarse en el mero contoneo de caderas.



María Antonia García de la Torre

