Un Estado de malestar

Como una película de tercera categoría que casi nadie se interesa en ver: así será la caída del imperio estadounidense. No habrá lugar para la nostalgia ni para las condecoraciones, pues la podredumbre interna no inspirará sino lástima y vergüenza.



¿Cuándo ocurrirá? Es difícil predecir el fin del gigante norteamericano, aunque ya es claro que su idolatría por el capitalismo salvaje, por una religiosidad enemiga de la democracia y del conocimiento ha hecho un daño profundo e irreparable en una población empobrecida, sin acceso a comida sana y completamente adicta al dinero, muy por encima del bienestar propio.

El fin de Estados Unidos como potencia llegará como la conclusión de un experimento fallido que intentó convertir a un país en una maquila donde el acceso a la familia, al ocio, a la salud, a la educación y al conocimiento son bienes suntuarios, pecados para evadir a toda costa. ¿Cuánto tiempo pueden vivir hombres y mujeres una vida desprovista de alma, centrada en el consumo de viles bienes y servicios?

Habrán servido de algo los valientes esfuerzos de grandes ciudadanos como la miembro de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg o el dr. Martin Luther King Jr.; como el escritor Truman Capote y la tercera al mando hasta 2022, Nancy Pelosi? Lo más probable es que de nada hayan servido ante la turba enardecida que trajo a la vida el mercachifle Trump. El luminoso poder de personajes como Barack Obama o Rosa Parks no alcanzará a cubrir tan vasto y oscurantista territorio.

En ese Estados Unidos, más desunido hoy que nunca, resuenan los tambores del fascismo y amenazan los evangélicos, de la mano de los republicanos, con la creación de una teocracia.

Tres días de hospitalización cuestan miles de dólares, igual que un semestre en una universidad pública, por no hablar del paupérrimo salario mínimo que se estanca mientras crece la inflación. No es sorpresa que las ciudades que concentran la economía —como Nueva York y Los Ángeles — presenten preocupantes índices de indigencia y desempleo. A la gente ya no le alcanza ni para el alquiler, mucho menos para comer frutas y verduras ni para ir a un museo. Hasta a los gringos se les acabó el sueño americano.

Mientras ese sueño se cae a pedazos, anhelan los hermanos Koch con meter la cucharada en las legislaciones federales y perseguir abiertamente a docentes universitarios que se nieguen a repetir la doctrina de su mesías, Trump.

Y no habrá límites para el discurso de odio racista, xenófobo, homofóbico y misógino. Ya lo vemos con individuos como Elon Musk —tan poderoso como ignorante—, quien devolvió la voz a individuos catalogados con fascistas. El fin del hombre blanco en esas infinitas llanuras del Midwest y en esos nublados horizontes de San Francisco vendrá de manos del hombre blanco. Solo entonces volverá la tierra a sus dueños legítimos: los nativos americanos y los chicanos.

MARÍA ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE@caidadelatorre

