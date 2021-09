Reaprendiendo eso de ser humanos

Las largas filas del teatro para ver una película contrastaban con 18 meses de silencio y bolsas de maíz guardadas en una gaveta que nunca se convirtieron en palomitas. Durante varios días, el influjo de personas de una sala a otra, todos ellas debidamente vacunadas y con tapabocas, no se detuvo.

El Sidewalk Film Festival ha sido uno de los primeros festivales de cine en permitir que la gente volviera a las salas después de que la brutal pandemia del covid-19 nos confinara a todos en casa.



Fue extraño tener que mostrar un carnet de vacunación para recibir una manilla azul que permitía el acceso a las películas, como si de pronto tomara vida una historia distópica del estilo de Blade Runner, Brazil o 1984.



El evento que les permitió a cientos de humanos-sin-covid-19 disfrutar del ritual de ir a cine trajo la tan anhelada sensación de normalidad. Si el cine seguía vivo, el alma humana seguía viva. Y las luchas por la igualdad, en especial en la región sureña de Estados Unidos, seguían vivas.



El documental Socks on Fire abrió con la presentación de tres drag queens contoneándose en el escenario en abierto desafío a la hiperconservadora sociedad sureña. El público cantó, aplaudió y dio todo su cariño a una comunidad que aún hoy es perseguida y sus miembros asesinados por expresar quienes son.



A esto se sumaron documentales de grandes revoltosos como Truman Capote y Stanley Kubrick, como un recordatorio de la rebeldía intrínseca del espíritu humano. Capote como pluma impecable, que en Nueva York encuentra la libertad de expresar su homosexualidad –y de convertir el cotilleo de la élite en novelas como Plegarias atendidas–, y Kubrick como espejo de la maldad humana en medio de sociedades en apariencia civilizadas.

Los espectadores, en esta especie de terapia colectiva, se reconectaron con ese ritual de congregarse con gaseosas frías, perros calientes y palomitas de maíz al frente de grandes pantallas de tela donde se proyectan historias que nos ayudan a comprender –o a confundirnos más– sobre nuestra propia naturaleza y nuestro papel en el mundo.



Fue grato volver a la calle, al teatro, a ese ritual que repetimos desde la Grecia antigua.

Volvimos a vernos, a pesar de una pandemia que no termina, pero encontramos la manera de perpetuar esa necesaria tarea de compartir nuestras propias experiencias con otros seres humanos, de ver juntos una historia proyectada en una pantalla, de reír juntos, de llorar y luego salir a la luz del día aliviados de no ser eso que vimos, o tristes de no serlo, según el caso.



Pero así nos toca, y así nos ha tocado cada vez que un evento a escala mundial nos separa, nos hiere. Así reaprendemos eso de ser humanos, a través del arte, sentados en una sala, comiendo maíz reventado con el calor del fuego.

MARÍA ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE

@Caidadelatorre

