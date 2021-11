Por una prensa sin amenazas

“Ojalá que viviera Carlos Castaño para que a esta mamerta resentida miliciana le enseñe a respetar o la mande a una mejor vida”. Este es uno de los múltiples mensajes enviados por Ariel Ortega por la red social Twitter. Esta semana de octubre, esa peligrosa amenaza de muerte dirigida a mí y otras dirigidas a Matador y a Daniel Samper Ospina le costaron una condena de 6 años de prisión y el pago de casi 30 salarios mínimos.



Las amenazas de muerte contra periodistas son una macabra forma de acallar las voces que buscan informar con independencia y objetividad. Desde las coronas de flores de antaño hasta tuits amenazantes, los periodistas críticos siempre han tenido una inmensa dificultad para ejercer su labor en Colombia. Esta condena contra el señor Ortega, entonces miembro activo del Centro Democrático y simpatizante de congresistas como María Fernanda Cabal, sienta un precedente valioso en materia de protección a la libertad de prensa.



Sin embargo, y tal y como lo reitera la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), el 98 por ciento de los casos de intimidación contra periodistas en Colombia quedan en la impunidad por no haber un aparataje judicial lo suficientemente desarrollado, tecnificado y comprometido con la aplicación de la justicia. De suerte que cientos de mensajes amenazantes siguen circulando por redes sociales sin que se rastreen y condenen a sus autores.



Que sea este triunfo de la protección a la prensa el primer paso para redoblar esfuerzos y que los periodistas no tengan que acudir a la autocensura, al uso de vehículos blindados y guardaespaldas proporcionados por el Estado, ni al exilio con tal de proteger su vida y la de sus seres queridos.



Una prensa libre es uno de los bastiones claves de la democracia y ya es hora de que se pongan en cintura a estos temibles individuos dedicados, en masa, a aterrorizar a aquellos periodistas que osan criticar el establecimiento. La prensa no será libre hasta que todos los periodistas sean libres de expresar sus opiniones sin temor a morir de un tiro en la sien.

MARÍA ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE@caidadelatorre

