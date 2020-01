Parir o no parir: he ahí la cuestión

La reciente avalancha de cambios sociales a favor de la mujer que se han institucionalizado en el último siglo ha creado, paradójicamente, una carga adicional para la vida de millones de mujeres en Colombia: la triple jornada laboral.



La lucha feminista contra un sistema de vida y a favor de otro no derivó en una transición del primero hacia el segundo. Si bien las mujeres lucharon contra un sistema de vida de madres y esposas, y en lugar de reemplazarlo por el de mujeres profesionales, el resultado fue una combinación de ambos sistemas de vida.

¿El resultado?: jornadas de catorce horas diarias en las que las mujeres trabajan durante el día y son madres durante la tarde y la noche.



Ese rol de madre y esposa tan fuertemente arraigado a nuestra idiosincrasia por la influencia omnipresente de la Iglesia católica nunca fue reemplazado del todo, y esto ha creado generaciones de mujeres que han pagado con su libertad, paradójicamente, esa lucha por la libertad.



Sus vidas son una rutina sin fin de cambio de pañales, estudio, trabajo, limpieza de la casa, preparación de la cena, lavado de la ropa, idas al banco. ¿Era esto lo que queríamos cuando exigimos que no nos confinaran al hogar y a parir un niño por año? No. ¿Pedimos, acaso, sumar al extenuante papel de madre el rol de profesional, estudiante, activista, escritora? Tampoco.



En nuestra ecuación nos faltó resolver un tema clave: ¿quién se encarga de los niños? o ¿debemos siquiera incluir a la maternidad en la ecuación?



Por 'default', la responsabilidad que rodea a la maternidad recae sobre la mujer, de modo que las mujeres se liberaron de una dependencia total —primero del padre y luego del marido— para caer en un sistema cuasiesclavista en el que terminaron asumiendo el papel tradicionalmente asignado al hombre y, encima de todo, el que siempre les han endilgado a las mujeres.



En sociedades como la colombiana, si bien muchas mujeres cuentan con un sistema de apoyo familiar y/o el acceso a guarderías o niñeras, la sociedad todavía les impone invertir cada segundo libre en su papel de madre, de esposa.



Las mujeres han crecido con la convicción de que solo se realizarán una vez entren al universo de la maternidad, y los parientes no las dejarán en paz en cada navidad hasta que traigan un niño al mundo. Pareciera no haber salida para las millones de mujeres que sueñan con independencia laboral, que quieren dedicar solo ocho horas de su día a trabajar y/o estudiar y que no quieren depender de ninguna forma de sus familiares o de su pareja.



La solución, ya bastante generalizada en países industrializados (mayoritariamente en Europa) es simple: no tener hijos. El estigma social, la presión de la pareja, de los parientes, la necesidad de reformatear por completo toda una vida de creencias y convicciones son grandes obstáculos a la hora de tomar una decisión como esta. De hecho, la mujer puede recibir el rechazo de sus propios familiares.



Sacrificar la maternidad es para muchos un anatema y se considera egoísta y contrario a los preceptos de la religión católica. Sacrificar la maternidad es, sin embargo, un grito revolucionario. Y pocos gritos revolucionarios han sido bien recibidos por esa tradición opresora que se intenta transformar.



Sacrificar la maternidad es recibir a cambio absoluta libertad y autonomía, y es el camino más expedito para no caer en esa trampa de la triple jornada laboral. En un intercambio epistolar entre las poetas españolas Ernestina de Champourcin y Carmen Conde, la gran recomendación para Champourcin era: no te cases, con el matrimonio vienen los hijos y es el fin de tu carrera como poeta.



Cada mujer elige su destino según lo que le ofrezcan las circunstancias, pero nunca sobra recordar que no somos esclavas sino dueñas de nuestro sistema reproductor, y de nuestra vida.



MARÍA ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE

En Twitter: @caidadelatorre