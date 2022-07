Aunque parece ser un mito que el militar español Millán Astray le hubiera dicho a Miguel de Unamuno: “¡Muera la inteligencia, viva la muerte!” en un acalorado debate cuando se instauraba el temible régimen de Francisco Franco, la frase aplica a la realidad actual de países como Estados Unidos. Fuerzas retardatarias se han opuesto históricamente a los avances de la ciencia, y de la sociedad en general, y sorprende la fuerza que aún conservan en la gran potencia mundial del norte de América.



(También le puede interesar: Parirás con dolores)

Y la verdad es que Estados Unidos nunca ha encajado a cabalidad en el grupo de países desarrollados. A pesar de entrar al baile con vestido de seda y tacones, su mentalidad camandulera y antiprogresista chilla en medio de naciones históricamente defensoras de las minorías más vulnerables y de la mujer.



Estados Unidos siempre ha estado de último cuando se trata de la protección de los derechos de sus habitantes. La educación pública cuesta un ojo de la cara, la mortandad por causas asociadas a la maternidad es la más alta entre los países desarrollados, por no hablar de las astronómicas cuentas por acceder al servicio de salud. Las empresas no están obligadas a dar un sólo día de licencia de maternidad a sus empleadas/os. No hay prácticamente días de vacaciones.



Estados Unidos ha desbancado los derechos sociales en aras del beneficio económico al punto de que la mitad de los políticos aprueban las leyes que favorecen a las empresas privadas que financian sus campañas, no las leyes que favorecerían a la gente. El partido republicano es el brazo político de empresas como la Asociación Nacional de Rifles (NRA por sus siglas en inglés), la industria farmacéutica, petrolera, entre otras.



En medio de este ambiente, no extraña que pulule, además, una religiosidad exacerbada que incluso desconoce conceptos científicos tan elementales como la evolución de las especies y la redondez del planeta Tierra. Aunque pareciera risible, en realidad se trata de un ambiente malsano que hoy se ha apoderado, gracias a las semillas plantadas por Donald Trump, de la mitad del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que todo el mundo desarrollado está abocado a proteger a la mujer, a enaltecer los derechos sexuales, reproductivos, de género, raciales, étnicos y religiosos, EE.UU. le está dando la espalda a la Modernidad, amordazándola y abocándose hacia una temible y anacrónica teocracia.



A pesar de que, de puertas para afuera EE. UU. parezca una sociedad medianamente progresista, la verdad es que su esencia es extremadamente misógina, retardataria y está anclada en una romantización de la sociedad patriarcal, racista y misógina de los años 50.



El expresidente Trump dio legitimidad a las fuerzas más ignorantes, camanduleras y patrioteras de este país, las cuales no han escatimado en esfuerzos por prohibir todo lo que dé libertad a la mujer y todo lo que no sea heterosexual, blanco y estadounidense.

A pesar de que, de puertas para afuera EE. UU. parezca una sociedad medianamente progresista, la verdad es que su esencia es extremadamente misógina y retardataria. FACEBOOK

TWITTER

A pesar de estar en pleno siglo XXI, se han abierto las puertas, de par en par, a la xenofobia, la misoginia, la aporofobia, la homofobia, el racismo, el fanatismo religioso y el odio al conocimiento. Lo que ocurriera en Irán en los años 70, cuando se pasó de minifaldas a burkas, podría pasar en un Estados Unidos donde existen grupos humanos que viven en el siglo XIX, como los amish y los menonitas; y donde hay religiones polígamas y nefastas como el mormonismo ortodoxo. Lo único que ha evitado la transformación hacia una teocracia es que el presidente actual sea demócrata, pero es aterrador siquiera pensar en lo que ocurrirá si el próximo presidente electo proviene del partido republicano.



La libertad de expresión y de pensamiento, tan pregonados en esas tierras, no tienen límites, y ya vemos las consecuencias de validar cualquier idea, por más disparatada que sea, sin exigir el más mínimo sentido común, la más mínima comprobación científica.



La libertad de expresión y de pensamiento debe estar en consonancia con los vientos de la modernidad, pues ya se ha llegado al punto de normalizar que un Estado esté por aprobar la pena de muerte para las mujeres que aborten.



Es hora, de una vez y para siempre, de que se silencien estos rugidos de la caverna más retardataria y que se protejan como leyes de la República los más fundamentales derechos de los hombres y de las mujeres. No se puede seguir manteniendo abierta la puerta al Medioevo. La sociedad ha avanzado y Estados Unidos, como parte de las naciones más desarrolladas, debe estar a la altura de los tiempos modernos. Es hora de que se dé prioridad a los derechos humanos, que deje de tratarse una nación entera como una maquila del tercer mundo donde la única prioridad es el bienestar de un puñado de magnates so pena de hundir en la miseria a la gran mayoría. Hoy debe vivir la inteligencia y debe morir esa cultura retardataria si no quiere esta nación convertirse en un país subdesarrollado y envilecido por la idiotez fruto de la ignorancia y el fanatismo religioso.

MARÍA ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE@caidadelatorre

(Lea todas las columnas de María A. García de la Torre en EL TIEMPO, aquí)