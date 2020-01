Más que una telenovela

Una mujer con una gruesa capa de maquillaje entra en escena. Su melena ochentera ocupa casi toda la pantalla y el brillo iracundo de sus ojos es un anticipo de la retahíla que saldrá de su boca. La voz, chillona, hace que su figura sea aún más antipática. Es la villana de la telenovela, no importa de cuál, todas tienen una villana, esa flacuchenta ambiciosa e histérica que quiere separar a los puros e inocentes José Camilo de la Vega y Estrellita Rayo de Luz Rivadeneira.

Y así, viendo por televisión estas historias, crecieron millones de mujeres en América Latina. En Colombia —como en Venezuela y México—, el bombardeo de telenovelas ha sido particularmente fuerte y su éxito ha coincidido con la conveniente supresión de todo elemento de crítica frente al gobierno de turno. Los personajes viven en un mundo desigual, sí, pero sus microluchas nunca tocan fibras sensibles que los espectadores pudieran identificar como problemáticas sociales a gran escala.



Las telenovelas han sido ese cordón umbilical que nos ha unido a nuestras madres y abuelas, que se vuelve tema de conversación con la señora de la tienda de la esquina, pero también son ese lazo que ata las manos de las mujeres y restringe su autonomía.



Estos programas televisivos han moldeado una versión en blanco y negro del comportamiento de la mujer. Por lo general, la protagonista es una mujer del pueblo y su amado es un hombre rico. Ella es noble, sumisa, no responde cuando la insulta la villana, desprecia el dinero y no tiene mayor ambición que llevarle un mercadito a su mamá todos los días.



Tarde o temprano, el joven multimillonario pone sus ojos en la modesta jovencita y, después de sortear una buena cantidad de obstáculos, terminan casados y con hijos. Entre tanto, la villana ha sido derrotada, sus planes maquiavélicos —fingir embarazos, intentar robar al galán de la telenovela, asesinar a la bonita Estrellita Rayo de Luz, etc. etc. etc.— quedan en evidencia y termina expulsada de la historia, ya sea en la cárcel, o muerta o derrotada en la más absoluta miseria.



Las entretenidas historias traen, sin embargo, ese mensaje peligroso para las mujeres: solo podrás ser feliz si eres sumisa, poco ambiciosa, si no causas problemas, si no eres nada distinto de una adorable muñequita que espera ser rescatada de la pobreza, como una repetición sin fin de la historia de la Cenicienta.



Este mensaje tiene un efecto poderoso en mujeres jóvenes que están forjando su propia identidad y que intentan comprender qué es lo bueno y qué es lo malo, según la sociedad en la que están creciendo. La sumisión y el silencio —que las telenovelas venden como valores positivos en la mujer— son la herramienta fundamental para dominar y controlar a las mujeres y para confinarlas al ámbito doméstico.



Sonreír, preparar la comida, atender al marido, sonreír de nuevo, no quejarse: es en esta jaula de acero que millones de mujeres han permanecido y aguantado violencia física y sicológica. Su propio temor de salirse de las normas establecidas les impide proteger su integridad física y emocional. No reaccionan, callan, incluso cuando el silencio puede causarles la muerte.



Tristemente, miles de mujeres eligen ese silencio ante una actitud agresiva de sus parejas, por temor a ser acusadas de ‘histéricas’, ‘locas’ o ‘insoportables’, abandonando el fundamental derecho a la discrepancia y a la protección de su vida y de su espacio. Si bien es entretenido seguirle la pista a una telenovela —incluso a las versiones modernas como Jane the Virgin—, tenemos que ser conscientes del daño profundo que causan en la sociedad. Las mujeres no pueden dividirse entre heroínas y villanas, en especial cuando ese comportamiento que retratan las telenovelas está definido con base en lo que más favorezca a una sociedad patriarcal y no con base en lo que más favorezca a las mujeres como seres autónomos y libres. Es triste, pero cierto, que crecer viendo telenovelas puede ser, para muchas mujeres, una sentencia de muerte.

@Caidadelatorre