Más allá de un musical

Un mesías nacido en el siglo XIX en Estados Unidos es el origen del mormonismo. Esta religión fue la fuente de inspiración de ‘El Libro de Mormón’, un musical que presenta la vida de dos jóvenes misioneros en Uganda. Su ingenuidad los lleva a creer que pueden resolver los problemas de hambrunas y enfermedades solo con la conversión al mormonismo de los miembros de esa comunidad.

El musical disecciona los métodos que religiones como esta —pero también el cristianismo— han utilizado desde tiempos inmemoriales, entre ellas la imposición de sus creencias en comunidades menos favorecidas y la fusión de su dogma con las deidades locales. ‘El Libro de Mormón’ fue ganador de nueve premios Tony y un Grammy —entre otros reconocimientos— y ha estado de gira por Estados Unidos desde 2012. Su llegada al Reino Unido causó una decepción generalizada entre los críticos, quienes consideraron el musical poco comprometido con una crítica más a fondo del mormonismo.



Este recibimiento contrasta con las ovaciones que durante años han acompañado a los actores a lo largo y ancho del territorio estadounidense. Es claro cuál es el problema: el humor inglés ataca a la yugular, mientras que en la tierra del Tío Sam todavía se respiran aires de puritanismo que determinan incluso lo que es o no es considerado divertido.

Y es que esta ‘tierra de las oportunidades’ todavía cuenta con una profunda influencia de iglesias ortodoxas que movilizan multitudes y promueven comportamientos más comunes en los países en vías de desarrollo, como la abstinencia antes del matrimonio, el rechazo de métodos anticonceptivos, la división tradicional de las labores del hombre y la mujer, la asistencia a misa y a múltiples actividades de sus iglesias correspondientes.



Recordemos que la gran mayoría de los adultos en EE. UU. —un 75 por ciento— es miembro de una iglesia cristiana (2015) y tan solo el 16 por ciento manifiesta no ser parte de ninguna religión. En el Reino Unido, en cambio, el 63 por ciento no cree en Dios.



De modo que este musical, creado para una audiencia en su mayoría religiosa, resulta ‘radical’ al incluir canciones que insultan directamente al dios mormón, pero en regiones como el Reino Unido aparecen como una crítica edulcorada.



El columnista de ‘The Guardian’ Oliver Burkeman explica de forma brillante la fuente de este “choque cultural” entre las audiencias estadounidenses y británicas en su columna ‘Por qué los británicos no entienden El Libro de Mormón’. Dice: “No puedes tener una vida funcional en Estados Unidos —no puedes siquiera prender la televisión— sin una buena cantidad de tolerancia hacia personas con creencias absurdas. Muchos de ellos merecen ser condenados, por supuesto; aquí no se trata de permitir la intolerancia de forma pasiva. Pero si no puedes concebir la idea de que incluso esas personas puedan tener también rasgos que los rediman como seres humanos, te embarcarás en una batalla incesante donde estarás siempre colérico y exhausto”.



En Estados Unidos confluye una lucidez única frente a los beneficios de una nación laica y sustentada en el progreso que proporcionan la ciencia y la tecnología con una fuerte mentalidad religiosa. De allí que el señor Burkeman tenga que explicarles a sus pares ingleses por qué los gringos tienen que tragarse unos cuantos sapos antes de criticar a la religión. Es interesante que este musical haya dejado en evidencia no solo los mecanismos de adoctrinamiento de algunas religiones, sino la forma en que esta crítica es representada en un escenario.

@caidadelatorre