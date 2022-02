Lo que el covid se llevó

Como a muchos les ha ocurrido durante estos dos años de pesadillesca pandemia, yo también perdí a un ser muy querido. Mi tío Sergio de la Torre, con esas carcajadas lentas y profundas, con esos abrazos de oso y esa brillantez y dignidad, dejó un vacío inenarrable en la vida de sus hermanos, sobrinos, de su compañera de vida y de los hijos de ella, que eran como hijos de Sergio también.



El shock que produce el fallecimiento de un ser querido en medio de una realidad donde estamos rodeados de muerte llega como una triste premonición, como si todos ya estuviéramos preparados para lo peor, para enterrar a nuestros padres, tíos, hijos, abuelos, hermanos.



En la pandemia, la muerte se inserta con su crueldad en nuestra cotidianidad y se lleva a uno, a otro, indiscriminadamente, prematuramente, y nos deja atónitos, sin saber qué pensar ni qué sentir en esa sucesión macabra donde nuestros corazones desgarrados parecen no dar abasto.



¿Cuántos más? ¿Hasta cuándo? Nos preguntamos sin ver tierra a la vista, náufragos de un mundo atrapado y rodeado por un virus que inflama nuestros pulmones hasta asfixiarnos, que debilita aún más a quienes osan enfermarse en estos días y sufren de males de salud preexistentes.



Caemos unos y otros como moscas y el ritual de la muerte debemos vivirlo por Zoom o por YouTube, despojados incluso del bálsamo del abrazo de los seres queridos que nos quedan.

Mi tío Sergio, como tantos otros seres queridos que han muerto prematuramente, deja un vacío enorme, pero también queda tras de sí el ejemplo de un hombre cuya integridad no tenía precio. Su paso por la diplomacia como cónsul, como embajador –y en la política como representante de Antioquia en el Congreso de la República– siempre lo caracterizaron por su rectitud a toda prueba y por la fortaleza de sus principios liberales.



Se fue un hombre que prefirió retirarse de la política antes que doblegarse a la mafia y que prefería devolver cientos de millones de pesos de viáticos, antes que “quedárselos” como algunos le recomendaban en su momento.



Hombres como mi tío Sergio quedan muy pocos, pero como muchas víctimas del covid, comparte el haber dejado a una familia que lo adoraba y la desazón de quedarnos sin sus profundas carcajadas, sin su voz cálida con esa bella cadencia antioqueña. Ya nunca más lo escucharé decir “Qué hubo, pues, María Antonia”, como me lo dijo por última vez ese día que, paseando por la avenida El Poblado, me lo encontré a bocajarro a la altura del parque del Poblado en una tarde de enero de 2019.



Me queda el consuelo de haberlo conocido y de haber heredado de él y de mi madre, Cristina, el amor por la política y por el periodismo, el cual seguiré ejerciendo en honor a ellos dos, hasta que mi casa editorial me lo permita.



Buen viento y buena mar, querido Sergio, y mucha fortaleza a todas las familias que hoy perdieron a un ser querido en este catastrófico naufragio del covid-19. Que el aturdimiento y el dolor no nos quiten la gratitud de haber conocido a seres humanos que nos cambiaron la vida sin saberlo.

