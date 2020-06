El terror de tener piel oscura en EE. UU.

El joven puertorriqueño conducía por las calles de un barrio mayoritariamente blanco en una ciudad del sur de Estados Unidos y oía una de sus canciones favoritas, cuando de pronto escuchó sirenas de un carro de policía que estaba detrás de él. De inmediato recordó que no tenía permitido entrar a ese barrio por ser de piel oscura. Pero ya el daño estaba hecho, así que recordó lo que debía hacer para que no lo arrestaran −si no algo peor−: debía detenerse, obedecer sin importar el nivel de arbitrariedad, pedir permiso para sacar sus papeles de la guantera y no mirar al policía a los ojos.

No obstante todas sus precauciones, el policía terminó arrestándolo. ¿Cuál era el cargo? Resistirse a una orden policial, dijeron. Esta escena tuvo lugar en tres ocasiones distintas porque le costaba recordar la prohibición hasta que un día, por fin, se le hizo costumbre tomar el camino más largo entre su casa y la guardería de su hija, solo para no pasar por ese barrio donde ya lo habían encarcelado por el verdadero cargo, aunque soterrado, de “conducir teniendo la piel morena en un barrio de blancos” o ‘driving while brown’.



Esto no ocurrió en 1956, sino en 2020. Las comunidades afroamericanas y mestizas hacen un esfuerzo inmenso, incluso hoy en día, por evadir los barrios donde no son bienvenidos y por alertar a sus hijos en caso de que ocurra lo más temible: que los pare un policía. Por desgracia, el nivel de arbitrariedad de la policía a la hora de arrestar o asesinar afroamericanos hace muy difícil la tarea de esa comunidad de proteger las vidas de sus jóvenes y adultos.



Por dar algunos ejemplos, Eric Garner fue ahorcado por un policía en 2014 por vender cigarrillos sueltos en la calle, Trayvon Martin fue asesinado en 2012 por caminar por la calle, y Breonna Taylor fue asesinada en su casa −este año− en una redada policial. Los hombres y mujeres afroamericanos viven en terror perpetuo, pues ni siquiera en sus hogares tienen derecho a la vida.



El caso más reciente, el de George Floyd, tuvo lugar a plena luz del día en Minneapolis, porque alguien llamó al 911 acusando a Floyd de intentar pagar con un billete falso de 10 dólares. Y por eso fue ahorcado durante casi nueve minutos por un policía blanco al que le faltó limarse las uñas mientras lo hacía. George murió mientras decía “no puedo respirar”.



Este caso aberrante de violencia policial, sumado a una presidencia catastrófica del actor de ‘realities’ Donald Trump, las deportaciones masivas y separación de familias indocumentadas y el covid-19 fuera de control han sido el caldo de cultivo para que el país explotara en marchas masivas en todos los Estados de la Unión.



La respuesta del señor Donald Trump ha sido mandar hacer una reja alrededor de la Casa Blanca y pertrecharse en el búnker de esta. Mientras tanto, el mundo entero ve con horror que el país, antaño llamado ‘Faro moral del mundo’, está hoy fuera de control por una administración que ha promovido y permitido fuerzas racistas de Supremacía Blanca −el mismo Trump los llamó “buenos chicos”− que han dado rienda suelta a casos de violencia racista y xenófoba en todos los puntos de la nación.



El gran desespero de millones de estadounidenses desempleados, en comunidades discriminadas y una sociedad saturada de odio, ha sacado a cientos de miles de marchantes a las calles para quienes la vida de los afroamericanos sí tiene valor y para quienes vale la pena defender la dignidad de una nación que abolió la esclavitud hace 170 años, pero que sigue tratando a los descendientes de esas víctimas como ciudadanos de tercera clase.



María Antonia García de la Torre

@caidadelatorre