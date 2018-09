El fin de la serenidad

No hay que ser un experto en tenis para sospechar de la ‘imparcialidad’ de ciertas reglas ni hay que ser una mujer afroamericana para ver los obstáculos que el racismo le atraviesa en su camino a diario. En el caso de una mujer afro y tenista, vemos converger en su contra el más recalcitrante machismo y el más solapado racismo. Es el caso de la superestrella del tenis Serena Williams.

El más reciente episodio, el pasado 8 de septiembre en la final del US Open, fue sin duda un derroche de arbitrariedades en contra de la jugadora afroamericana, al punto de que su contendora, la japonesa Naomi Osaka, se disculpó por haber ganado el partido. Fueron tantas las amonestaciones contra Williams que terminó perdiendo. Y no fue por su desempeño atlético, sino por supuestas fallas como coaching (que el entrenador le dé instrucciones durante el juego), por romper su raqueta y por llamar al juez “mentiroso”.



Algunos se preguntarán qué tiene de racista o sexista aplicar las normas del tenis a Serena Williams en este caso particular, y otros tantos dirán que no es cierto que la razón hubiera sido machismo, pues son más los hombres sancionados históricamente que las mujeres por esas faltas.



Sin embargo, este no ha sido el único incidente en contra de la jugadora, y basta con hacer un seguimiento de la cobertura de los medios a la figura de Serena Williams comparada con jugadores como Rafael Nadal o Roger Federer, y es claro que los separa un abismo: el de la raza y el género. A ella la evalúan no por sus virtudes deportivas, sino que la juzgan porque acaba de ser madre; también califican sus discrepancias con el juez como meltdowns (colapsos emocionales), mientras que a otros jugadores hombres no se los acusa de armar “berrinches” sino “reclamos válidos”.

No es nuevo que a las mujeres se las juzgue con una vara más severa que a los hombres y que hoy en día, debido a la sanción social del sexismo y el racismo, hayan proliferado los microrracismos. Esto es, acciones sutiles, casi imperceptibles, en las que hombres y mujeres blancos les recuerdan a hombres y mujeres de otras etnias que no los consideran iguales.



Los microrracismos son peligrosos y deben denunciarse tal y como lo hace Serena Williams, a pesar de que incluso sus colegas mujeres la ataquen. Fue el caso de la tenista Martina Navratilova, quien, en una columna publicada en The New York Times, le explica a Serena Williams cómo debería comportarse en la cancha y que estaría bien reprimir sus frustraciones y emociones negativas para evitar ser sancionada y honrar su amado deporte.



Si bien pareciera que a Navratilova no la mueven sino buenas intenciones, lo que terminó haciendo fue tratar de persuadir a una mujer afroamericana de comportarse como una mujer blanca, considerando su expresividad de las emociones un elemento negativo.



Y esto se debe a que blancos y negros, asiáticos y mestizos se comportan en cada país de forma diferente, pero la Historia siempre ha privilegiado la forma de ser de la élite blanca. Esta forma de ser, silenciosa, con pocas expresiones faciales, risas leves, movimientos gráciles es hoy en día la norma para juzgar a quienes se comportan de forma ‘adecuada’ y a quienes no. Y esto se aplica también para el comportamiento durante un partido de tenis.



De modo que, durante siglos, el sistema educativo, la cultura, la vida social y los deportes han castigado formas de expresar la felicidad, la ira, la tristeza que no se ajusten a ese ideal ario.



La expresión de las emociones –como decir malas palabras, romper una raqueta o protestar abiertamente por lo que consideramos una arbitrariedad– puede perjudicar a una mujer afroamericana al punto de llevarla a perder un partido de tenis a pesar de ser la mejor tenista del mundo.



Estos dobles estándares no son una invención; de hecho, las escuelas primarias en Estados Unidos están haciendo un esfuerzo grande por dejar de castigar a sus estudiantes afroamericanos simple y llanamente por no comportarse como niños blancos. Hablar con un tono de voz fuerte, replicar sin que el otro haya terminado de hablar, levantarse del asiento son formas de ser características de un grupo social y no pueden llevar a la expulsión de un niño solo por no ajustarse a un sistema educativo inspirado en la forma de ser de los blancos. Que ese comportamiento se premie y se castigue al contrario no es sino una casualidad de la vida que se usa para mantener una raza específica en el poder.



La penosa situación de Serena Williams debería servir como ejemplo de lo que debemos cambiar como sociedad para dejar de poner palos en las ruedas de exitosos atletas, intelectuales, artistas, que son juzgados no por su talento, sino por sus maneras y por el color de su piel.



MARÍA ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE