El egoísmovirus

Lo más grave que le ocurre hoy a la humanidad no es el coronavirus o covid-19. Por más niños, mujeres, hombres y ancianos que se lleve este peligroso virus, la sociedad persistirá y encontrará nuevas avenidas de supervivencia. Lo que sí ha sido catastrófico es comprobar que, no obstante el esfuerzo colectivo por que los modelos socioeconómicos favorezcan a la mayoría, nos seguimos encontrando con países donde prevalecen un egoísmo y una avaricia que favorecen a unos pocos.

Somos animales, no ángeles, y nuestro comportamiento es más primario de lo que quisieran nuestros propios ideales. Quien accede al poder muy pocas veces considera el bien común y muchas –las más de las veces– organiza los recursos y el poder acumulado de modo que lo favorezcan solo a él y a los suyos.



Esta pandemia, que no ha respetado clase social, nacionalidad, raza, edad ni género, ha dejado al descubierto las horrendas prácticas de las naciones donde no es prioritario el servicio médico masivo sino el lucro derivado del mismo. Desde Estados Unidos hasta Colombia, pasando por toda la gama de sistemas de gobierno y culturas, ningún país se salva y todos intentan modificar sobre la marcha políticas leoninas propias de descendientes de primates, no de criaturas hijas de un supuesto dios bondadoso.



Que haya sido necesaria una pandemia para que empresas consideren dar días de baja remunerados o para que por fin les paguen un seguro de salud a sus empleados dice mucho de nuestras falencias como seres humanos. Hizo falta una pandemia también para que se garantizara un mínimo de agua para todos, para que se cuestionaran duramente los costos por una hospitalización –solo en Estados Unidos puede costar más de 30.000 dólares una hospitalización por el coronavirus– o para que quede al descubierto que cientos de millones no tienen ni un minuto libre para estar con sus familias y malviven con salarios de hambre.



Somos egoístas, somos macabros y esta gigantesca fábrica incesante de objetos inútiles en que convertimos el planeta Tierra ha demostrado que no estamos preparados como sociedad para proteger a los más débiles.



No es este un discurso comunista o socialista, es un clamor humanista para dejar de mirarnos el ombligo y para darnos cuenta de que si el 80 % del mundo está pasando hambrunas, viviendo a diario con frío y enfermedades, no tendremos chance de sobrevivir cuando el enemigo no sea un terrorista en un pueblo remoto sino un virus invisible.



María Antonia García de la Torre

@caidadelatorre