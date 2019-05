El Coronell sí tiene quien lo lea

La semana pasada será recordada con congoja. Ya no tendremos este domingo la columna semanal de Daniel Coronell publicada en la revista Semana. Su ausencia dejará un vacío tan grande como el que quedó tras el retiro voluntario de ‘Contraescape’, la columna de Enrique Santos Calderón y de ‘Cambalache’, de Daniel Samper Pizano en las páginas de El Tiempo.

El motivo que rodeó el fin de la columna de Coronell no es voluntario –y motivo jubilación–, como sí lo fue el de Santos y Samper, claro, pero la ausencia se sentirá igual. Son pocos los periodistas que en Colombia escriben sin pelos en la lengua, que mantienen una integridad a toda prueba y que abren paso revelando información que beneficia la paz y la reconciliación de los colombianos.



En eso consistían los espacios de Santos, de Samper y de Coronell, unidos por ese deseo de dejarles un mejor país a su prole y a las generaciones venideras. La nueva ola de periodistas que los releva recibe con estupor un país donde fuerzas poderosas intentan devolvernos a la guerra, aunque no logran extinguir la llama de la paz. No sorprende, pues es bien sabido que las posguerras suelen ser tan duras como las guerras que intentan superar. Hoy los periodistas que anhelan la paz vuelven a sus computadores, a las salas de redacción con más preguntas que respuestas sobre el fin de la columna de Coronell, con la esperanza de que anuncie su regreso en otro medio escrito, que su voz no se apague.



Es claro que no es fácil ser periodista en un país como Colombia, independientemente de la ideología que se acoja, no es fácil ser editor, fotógrafo, director de un diario, pero el deseo de mantener viva la conversación y el apoyo de los medios que defienden la libertad de expresión anima a seguir adelante y a sortear los obstáculos que puedan presentarse en el camino.



Cada medio de comunicación está en entera libertad de aprobar o rechazar un texto de opinión, de eso no hay duda. Y los lectores juzgarán, con base en lo escogido, si al medio lo mueve el pluralismo ideológico o la repetición de una misma perspectiva desde distintos escritos.



Medios como El Tiempo han defendido a capa y espada el pluralismo de sus columnistas, conscientes de que la multiplicidad de miradas es el pulmón de la democracia. Democracia por la que ha luchado este diario y otros valiosos medios que han enfrentado incluso el doloroso asesinato de su director, como ocurrió con El Espectador.



Celebremos que estos diarios centenarios se la juegan por abrir sus puertas a las más diversas opiniones y que han sabido navegar en tormentas donde todo parecía perdido, como el cierre que enfrentó El Tiempo en 1955 durante la dictadura de Rojas Pinilla. Y esperemos que Coronell sepa que sus lectores esperamos su regreso, en el formato y en el lugar que sea. Sus aportes, su voz son relevantes y fundamentales para la reconstrucción de nuestro país y para que salgamos, de una vez y para siempre, de este ciclo doloroso de violencia.@caidadelatorre