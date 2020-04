Cuarentena

Día, noche, día otra vez; y luego, la noche. Desayunar, almorzar, comer. Repetir. Al principio te convences de que está bien ir al supermercado porque, claro, necesitas frutas, porque, obviamente, te quedan solo diez píldoras antialérgicas. Luego te vas dando cuenta de que hay que estar en casa aun si se te acaban todas las píldoras antialérgicas.

Aun si tienes que pasar uno o dos días sin huevos, sin leche. Las latas de fríjoles, arveja y atún que compraste con desdén cuando empezó la emergencia son ya el formato normal en que llega la comida a tu mesa, como si siempre hubiera sido así. Ya extrañas poco los pimentones frescos, las lonjas de pollo compradas en bandeja. Puede ser un mecanismo instintivo de adaptación. No te lo piensas mucho, simplemente pasa: ya lo normal es que la comida venga en lata.



Tu relación con la muerte también cambia, aunque no quieras aceptarlo. El horror que te significaba la idea de perder a un ser querido lentamente se ha convertido en una agridulce aceptación, mientras ves cómo se apilan los cadáveres en los hospitales de Wuhan y luego en las calles de Guayaquil.



Te acuerdas de esas películas que retrataban la peste negra medieval y las carretas cargadas de cuerpos que eran transportados en medio de las calles, sin pompa, sin rezos. La muerte, desnuda, mirándote a los ojos, ya no da tanto miedo, o al menos se vuelve parte de la cotidianidad, como parir, como enfermarse, como dormir. Sabes que estás solo y que nadie te va a rescatar, ni ahora ni después de la muerte.



Tu cerebro intenta, pero no logra asimilar la magnitud de la catástrofe, que el planeta entero esté contaminado con un virus mortal. Así que te concentras en lo cotidiano, en hacer una rutina donde no la hay: de tal hora a tal hora escribo, a tal hora hago ejercicio; luego, una hora de televisión. Cuando te das cuenta, son las doce de la noche y ya viste seis episodios de ‘Lost’, perdiendo por completo el hilo de ese detallado cronograma que creaste en la mañana.



Reconoces a trompicones los límites de tu propia humanidad y la resistencia que ejerce tu mente frente a nuevos hábitos. Te cansas de imponerle a tu cerebro parámetros de “normalidad” como si nada estuviera pasando, como si la humanidad no se estuviera cayendo a pedazos.



Se apilan ante tus ojos causas por apoyar en Facebook, historias de gobernantes testarudos en Twitter, hombres que, muy machitos ellos, se creen expertos en medicina, por encima de la aplastante evidencia, y mandan a países enteros al matadero.



Te llenas de ira mientras te enteras de que Bolsonaro, López Obrador, Trump miran con desidia las advertencias de organizaciones de la salud. Aumentan la ansiedad y la ira mientras comes fríjoles enlatados calentados en el microondas.



Con el paso de los días aceptas, mansamente, que ya no verás a tus padres este año, cancelas el tiquete de avión. Tal vez a finales de este año, tal vez el año entrante.



Tratas de aceptar la posibilidad de que, en cualquier momento recibirás un mensaje que dice: “Tu padre dio positivo, tiene el coronavirus”, y que te caiga como una montaña de ladrillos la paralizante idea de que es muy probable que muera, y que muera solo porque, aunque quieras ir, tu país tiene el espacio aéreo cerrado y por tierra no podrías viajar porque nadie ha logrado construir una carretera que atraviese el tapón del Darién.



Estás viviendo una guerra silente. La Primera Guerra Mundial, esta vez en sentido literal. Una guerra de un virus contra la humanidad, en la que no hay intereses ulteriores, no se busca acaparar el petróleo del Medio Oriente bajo la falsa bandera de la democracia ni hay dos tribus enfrentadas en defensa de deidades o lenguas o sistemas políticos diferentes.



Y bueno, ¿qué vas a hacer? Tratar de sobrevivir.



María Antonia García de la Torre

@caidadelatorre